Açıklamada, şirketin işçi alacaklarına yönelik kısmi ödeme yaptığı ve kalan tutarın kısa süre içinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili şikâyetler üzerine sürecin başından bu yana hem işveren hem de işçi temsilcileriyle görüşmeler yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’in başkanlığında tarafların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Denetim süreçlerine ilişkin verilen bilgide ise 2023 yılında toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bireysel alacakların ödenmemesi nedeniyle şirkete yaklaşık 3,3 milyon lira idari para cezası uygulandığı, 2025’te yapılan denetimlerde ücretlerin düzenli ödenmediğinin ve sözleşmeden doğan alacakların karşılanmadığının tespit edilmesi üzerine 20,2 milyon liralık ek ceza kesildiği aktarıldı.

2026 yılı incelemelerinde de bazı işçi ücretlerinin eksik ödendiğinin belirlendiği kaydedilirken, şirketin 36 milyon liralık kısmı işçi hesaplarına yatırdığı, kalan ödemenin ise önümüzdeki hafta tamamlanacağının Bakanlığa iletildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, işçi alacaklarının eksiksiz şekilde ödenmesinin ve çalışma mevzuatına uyumun takip edildiği vurgulanarak, taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceği ifade edildi. Sürecin yakından izlendiği de belirtildi.