Niğde'nin kültürel ve turistik potansiyelinin etkili bir şekilde tanıtılmasının amaçlandığı proje kapsamında paylaşılan Niğde'nin Değerleri videosunda kentin önemli tarihi yapılarından biri olan Alâeddin Camiinin tarihi ve mimari özelliklerine yer verildi. Yapılan açıklamada; "Taş işçiliğindeki asırlık zarafet, Aladağlar'ın zirvelerindeki vakur heybet Anadolu'nun kadim geçmişine tanıklık eden, her köşesinde bir medeniyet mirası saklayan bu topraklar; tarihi, kültürü ve kendine has doğasıyla keşfedilmeyi bekleyen bir zenginlik sunuyor. Bu köklü mirasın izinde, tarih ve doğayla buluşmaya davetlisiniz" ifadeleri kullanılarak Niğde'nin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekildi. Anadolu Selçuklu Dönemi'nin önemli eserlerinden biri olan Alaeddin Cami'nin mimari özellikleri ve asırlık taş işçiliği, tarihi ve mimari özelliklerine hazırlanan tanıtım filminde yer verildi. 1223 yılında Sultan I. Alaeddin Keykubad döneminde Niğde Sancak Beyi Zeyneddin Beşare tarafından yaptırılan caminin mimarları Gazi ve Sıddık'ın isimleri de kitabede yer alıyor. Yapının mimari kurgusuna da dikkat çekilen tanıtım filminde kıble duvarı önünde çap ve yükseklikleri farklı üç kubbeli örtü sistemi üzerine kurulan caminin, iç mekanında yer alan 'aydınlık feneri' sistemi sayesinde kubbelerdeki açıklıklardan süzülen ışığın mekana görsel derinlik kazandırdığı anlatılıyor.



Cami kapısındaki taşa işlenmiş taçlı kadın başı silüeti ilgi görüyor

Özellikle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında oluşan 'taçlı kadın başı' silüetinin, Selçuklu ustalarının astronomi ve fizik bilgisine hakimiyetini gösterdiğinin ifade edildiği filmde, Selçuklu sanatında düzen, sonsuzluk ve ilahi ahengi temsil eden desenlerin önemi, yapıda bulunan yüzlerin işlenmemiş insan başı figürlerinin ise farklı anlamlarda yorumlandığı aktarılıyor. Yaklaşık 8 asırdır ayakta duran Niğde Alaeddin Camii'nin üç kubbeli mimarisi, anıtsal taçkapısı ve zengin taş süslemeleriyle 13. yüzyılın teknik bilgisini ve estetik anlayışını günümüze taşıyan önemli bir Selçuklu mirası olduğu vurgulanıyor. Hazırlanan tanıtım filmleriyle Niğde'nin kültürel mirasının ve turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.