Boş Tarihli Taahhütnameler Geçerli Değil

Son yıllarda tahliye taahhütnameleri konusunda yaşanan anlaşmazlıkların arttığını belirten Tunç, özellikle kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanan taahhütnamelerin geçersiz sayıldığını ifade etti. Tunç, "Hukuk sistemi, kiracının eve girerken zor durumda olabileceğini göz önünde bulundurarak, kira sözleşmesi ile aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesini geçersiz kabul ediyor. Tahliye taahhüdünün, kira kontratından sonra ve gönüllü olarak verilmesi gerekiyor" dedi.

Adli Tıp Kurumu İnceleme Yapabiliyor

Tunç, ev sahipleri tarafından sonradan tarih eklenen tahliye taahhütnamelerine karşı kiracıların itiraz yolunun açık olduğunu belirtti. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nin, belgenin kira sözleşmesinden önce mi yoksa sonra mı imzalandığını tespit edebildiğini aktaran Tunç, "Eğer mümkünse, kiracılar ellerinde kanıt olması açısından taahhütnamenin fotoğrafını çekebilir. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun tarih tespitinde yüzde yüz garanti veremediği de unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Elektronik Ortama Taşınabilir mi?

Tahliye taahhütnamesinin noter ya da e-Devlet üzerinden yapılması halinde sorunun çözülüp çözülemeyeceği sorusuna da yanıt veren Tunç, "Noterde yapılırsa, ev sahipleri kiracıları tahliye edemeyeceklerini düşünerek evlerini kiraya vermekten kaçınabilir. Bu da kira krizini daha da derinleştirir. Ancak e-Devlet üzerinden bir sistem getirilirse, süreç daha güvenilir hale gelir ve suistimallerin önüne geçilebilir" dedi.

Emsal Karar Ne Diyor?

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda görülen bir davada, kiracı üç yıl sonra imzaladığı tahliye taahhütnamesinin boş olduğunu ileri sürerek taşınmazı tahliye etmeyi reddetmişti. Mahkeme ise ev sahibini haklı bularak kiracının evi tahliye etmesine karar verdi. Bu karar, benzer uyuşmazlıklar için emsal teşkil edebilecek nitelikte değerlendirildi.

Adalet Bakanlığı’nın tahliye taahhütnameleriyle ilgili olası düzenlemeleri ve dijitalleşme adımları önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek.