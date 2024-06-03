Bakan Tekin: "Liselerde mezuniyet balolarını yasaklamadık. 5 yıldızlı otel külfeti olmamalı."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında, "Bu kanun metninde şu an süreç tamamlandı. Zannediyorum artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyonlara havale edilecek diye bekliyoruz. Bir aksilik olmadan tamamlanır.” dedi.

Tekin, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili, "Kişisel olarak okulun açık olmasını arzu ederim." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, "Liselerde mezuniyet balolarını yasaklamadık, 5 yıldızlı otel külfeti olmamalı." açıklaması yaptı.