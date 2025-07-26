Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, iç ve dış kaynaklı belirsizliklerin ardından ekonomide istikrarın yeniden sağlandığını dile getirdi. “Ekonomimiz, zorlu bir dönemin ardından tekrar olumlu bir döngüye girdi. Kredi notumuzun artması, hem izlediğimiz programın doğruluğunu hem de ekonomimizin dayanıklılığını ortaya koyuyor” dedi.

Bakan Şimşek, ekonomik programın temel önceliklerine dikkat çekerek, “Enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek, cari açığı sürdürülebilir seviyelere çekmek ve deprem harcamaları hariç olmak üzere bütçe disiplinini güçlendirmek konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında sanayide dönüşüme de değinen Şimşek, yapısal reformların önemine işaret etti: “Ekonomik kazanımları kalıcı hale getirmek için yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü destekleyen reformlara odaklanacağız.”

Programın sabır ve kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirten Şimşek, bu yaklaşımın Türkiye’nin risk primini düşüreceğini, finansmana erişimi artıracağını ve yeni kredi notu artışlarının önünü açacağını sözlerine ekledi.