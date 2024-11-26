Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'na katıldı. Bakan Şimşek, Türkiye'nin dünyada nispeten büyük ekonomilerden bir tanesi olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 90 milyon nüfus, 1,3 trilyon doların üzerinde cari kurlarla gayrisafi yurtiçi hasılası ve kişi başı milli geliri bu sene itibariyle 15 bin doların üzerinde bir ülke olarak Türkiye, dünyada bu verilere sahip ülkeler arasında yer alıyor" diye konuştu.



"Son 100 yıla bakarsanız Türkiye’nin ortalama reel büyümesi yüzde 4,8"

Türkiye'nin bazı boyutlarıyla 17 Avrupa Birliği üyesi ülkesinin toplamından daha büyük olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Türkiye tüm göstergeler itibariyle büyük bir ülke. Bölgemizde önemli bir ekonomiyiz ve hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Son 100 yıla bakarsanız Türkiye’nin ortalama reel büyümesi yüzde 4,8. Dünyanın en hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkeler arasındayız. Son 22 yılı baz alırsak, ortalama reel büyüme yüzde 5,5" dedi.



Altyapıyı öncelik haline getirdiklerini vurgulayan Şimşek, "Altyapıya son 20 yılda yaklaşık 280 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sene muhtemelen 300 milyar dolara çıkacak. En büyük önceliğimiz organize sanayi bölgelerini ve sanayi üslerini limanlara demir yolu ile bağlamaktır. Diğer bir önceliğimiz ise enerjide dönüşüm. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu enerji kapasitemiz içerisindeki payı yüzde 59’a ulaştı. Bu yıl muhtemelen yüzde 60’ı aşarız. Türkiye’nin karbon ayak izini düşürmek istiyoruz. 2053’te net sıfır hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



“Enflasyonda kalıcı düşüş devam edecek”

2025 yılında enflasyonda kalıcı düşüşün güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 1’in altına düşürdük. Dolayısıyla cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bunda hizmet ihracatının etkisi büyük. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek aslında TL’de istikrar demek. Biz cari açığı önümüzdeki yıllarda yüzde 2’nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz."



"Gelirler politikasında daha makul bir patikaya doğru ilerleyeceğiz"

Geçen sene rezervler konusunda kaygıların olduğunu ancak Türkiye’nin swap hariç net rezervlerini 105 milyar dolar artırdıklarının altını çizen Bakan Şimşek, "Türkiye’de rezerv yeterliliğini sağladık. Dezenflasyon bizim en büyük önceliğimiz. Bu sene 44-45 civarında bir rakamla kapatacağım gibi görünüyor. 2025’te enflasyon düşmeye devam edecek. Nedenlerinden bahsetmek gerekirse, para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkisi var. Maliye politikası bu yıla göre daha sıkı olacak. Yani bütçe açığımız düşecek. Gelirler politikasında daha makul bir patikaya doğru ilerleyeceğiz" dedi.



"Hedefimiz bütçe açığını kalıcı olarak yüzde 3’ün altına düşürmek"

Şimşek, "Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 26’ya düştü. Hedefimiz bütçe açığını kalıcı olarak yüzde 3’ün altına düşürmek. Liradaki oynaklık azalmıştır. Bizim için en kritik alan enerjide dönüşümdür. Çünkü son 20 yılda 900 milyardan dolardan daha fazla parayı enerji ithalatına ödemişiz" diyerek sözlerini tamamladı.