Anadolu Ajansı (AA) öncülüğünde ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek "AA Kent Ekonomileri Zirvesi"nde, bölgesel yatırım fırsatları, üretim, ihracat ve gümrüklerde yeni dönem ele alınacak. "Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", 9 Haziran Salı Günü saat 09.30’da Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Halep Valisi Azzam El Garib, ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak. Zirvede, Gaziantep-Halep arasında özel olarak regüle edilmiş üretim ve ticaret alanlarının oluşturulması halinde, sınır hattında büyük ölçekli ara üretim ekosistemi inşa yatırımları masaya yatırılacak.

Özel oturumda ise Türkiye Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın, Türkiye-Suriye arasında yeniden canlanan ticari ilişkilere yönelik vereceği mesajlara odaklanılacak. Gaziantep ve Halep ticaret ve sanayi odalarının yetkilileri de bölge ekonomisine ve yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Zirveyle, Gaziantep merkezli sinerjiyle Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sağlanması, Türkiye-Suriye ticaretinin kurumsal, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli yapıya kavuşturulması, bölgesel üretim, lojistik ve yatırım fırsatlarının görünür kılınması, kamu, özel sektör ve akademi arasında kalıcı iş birliği zeminleri oluşturulması amaçlanıyor.