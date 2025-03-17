İlk olarak Onikişubat ilçesinin Altınova Mahallesi’ne giden Bakan Kurum, TOKİ tarafından inşa edilen 629 konutun yer aldığı şantiyeyi gezdi. Burada mühendislerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Kurum, örnek daireyi ziyaret etti. Yapım sürecinin hızla ilerlediğini ve vatandaşların en kısa sürede yeni evlerine kavuşacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, ardından Emlak Konut GYO’nun Güneşevler-Doğukent şantiye sahasında da incelemelerde bulundu. Buradaki projelerin de büyük bir hızla ilerlediğini vurgulayan Bakan Kurum, bölgenin yeniden yapılandırılması için atılan adımları takdirle karşıladı.

Son olarak İsa Divanlı Mahallesi’ne geçen Bakan Kurum, TOKİ tarafından yapımına başlanan 263 konut ve 88 iş yerinin bulunduğu alanda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada mahalle sakinlerine, başka bir parselde kentsel dönüşüm projeleri başlatacaklarını müjdeledi. Bakan Kurum, afet sonrası yeniden inşa edilen bu konutların, hem güvenli yaşam alanları hem de modern şehirleşme anlayışını en iyi şekilde yansıttığını ifade etti.