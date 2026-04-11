Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında,Çorum'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek 2 bin 867 sosyal konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura töreni düzenlendi. Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, tek bir ev sahibi kalmayana kadar konut projelerini sürdüreceklerini dile getirdi.



"Yatırım miktarımımız Çorum'da 61 milyar liraya ulaşmış durumda"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bakan Kurum, Çorum'daki yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, "Bizim için Çorum Anadolu'ya yön veren, stratejik konumuyla da ülkemizin değerine değer katan, gerçekten eşsiz bir şehirdir. Çeyrek asırdır biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çorum'un bu gücünü arttırmak için, bu şehrin hemen hemen her noktasına eser ve hizmet sunuyoruz. Bugüne kadar bir yandan TOKi'miz eliyle inşa ettiğimiz konutlarla sizin gibi binlerce aileyi güvenli yuvaya kavuştururken diğer yandan komşuluk kültürünü yaşatan, yaşam kalitesini yükselten mahalleler kuruyoruz. Bir taraftan da deprem riski olan şehirlerimizde can ve mal güvenliğini teminat altına alıyoruz. Bugün sadece bizim bakanlığımız eliyle yatırım miktarımımız Çorum'da 61 milyar liraya ulaşmış durumda. Yaklaşık 9 milyar liralık yatırım da Çorum'un her yerinde belediyelerimizle devam ediyor. Geriye baktığımızda Çorum'un her yerinde hamd olsun hastanelerden yeni yuvalara, ticaret merkezlerinden sevgi evlerine, camilerden yeşil alanlara kadar her şeyi en güzel şekilde, milletimizin desteğiyle inşa ettik. En önemlisi de 2020'de buraya geldiğimde Çorum Meydanını gezerken, Selçuklu emaneti, Çorum'a yakışacak projeleri, hayalleri bizle paylaştılar. Biz de dedik ki ‘Çorum için yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yanındayız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çorum'un yanındadır, Murat Kurum Çorum'un yanındadır' dedik ve Çorum Tarihi Çöplü ve Dikiciler Arastalarını, Saat Kulesi'nin çevresindeki tüm yıpranmış yapıların restorasyonunu aslına uygun yaptık. Tarihi alanlarımızı yeniden canlandırıp Çırum'un eşsiz güzelliğine güzellik kattık. İnşallah şimdi ara sokaklara gireceğiz. O meydandaki projemizi belediyemizle birlikte daha da büyüteceğiz, milletimizle el ele verip bir taraftan alt yapı da tarih yazarak, Çorum ve Bayat içme suyunu ve arıtma tesislerimizi şehrimize sunarken, diğer yandan da şehrimize nefes aldıracak 400 bin metrekareye sahip 6 millet bahçesini hayata geçiriyoruz. Dodurga Millet Bahçemizi en kısa sürede tamamlayacağız. Kardeşlerimizin beklediği İlk Evim Arsa Projesi kapsamında tapu devir işlemlerini tamamlatacağız. İş Yerim Projesi kapsamında 225 iş yerimizin ihalesini 22 Mayıs'ta yapacağız. Özet olarak bugün Çorum'un sokaklarında planlı yerleşimleri, güçlenen alt yapıyı, yenilenen kent dokusunu ve sosyal yaşam alanlarını görüyorsanız bilin ki bu tesadüf değildir, Çorum'un bu muhteşem tablosu şehircilik vizyonumuzun sonucudur. En önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın Çorum sevdasının, bitmeyen hizmet sevdasının sonucudur" dedi.



"Deprem bölgesi, devlet, millet dayanışmasının en güçlü örneğidir"

Asrın felaketinin yaşandığı 11 ildeki çalışmalarla ilgili konuşan Bakan Kurum, "Bizim medeniyetimizde devlet sırtını dönen değil, elini uzatan güçtür. Devlet milletinin zor zamanda yanında olandır, dar gününde kapısını çalandır, kimsesizlerin kimsesi olandır. İşte bu anlayışla 24 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdürdüğümüz hizmet siyasetinin merkezinde hep siz vardır. Birinci önceliğimiz sizin güvenliğiniz, huzurunuz ve refahınız. En büyük mücadele alanımız ise depremdir. Deprem bu coğrafyanın en önemli gerçeğidir. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremi hatırlayın. Saat 04.17'de hep beraber ayağa kalktık, 86 milyonun yüreği, kalbi 11 ilimizle çarptı. Asrın felaketi ülkemizin karşı karşıya olduğu riskin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. 11 ilimizde çok ağır yıkımlar, çok büyük acılar yaşandı, 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Milletçe tarif edilemeyecek büyük bir acı yaşadık. Acımız gücümüz oldu, milletimizle el ele verdik. Her hafta arkadaşlarımla deprem bölgesindeki şehirleri, mahalleleri bir bir gezdik, milletimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Yıkılan hayatları, umutları ve hayalleri orada yeniden filizlendirmek için 11 ilimizde eş zamanlı, dünyada eşi ve benzeri yok, saatte 23, günde 550 konut ürettik. Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı 2 yıl gibi kısa sürede ayağa kaldırdık. Bütün konut ve iş yerlerini, oradaki tarihi hanları, camileri, meydanları hepsini aslına uygun bir şekilde yaparak 500 bine yakın evi tamamladık, tam 3 bin 481 şantiyede bunu yaptık. 2 milyondan fazla vatandaşımızı evlerine kavuşturduk. Hep birlikte, milletimizle birlikte topyekün şehirlerimizi ayağa kaldırdık. Hamd olsun verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Devletimizin gücü, milletimizin desteği ve kararlı yönetim anlayışıyla bu süreci anlımızın akıyla tamamladık. Bugün gururla ifade ediyorum ki yeniden inşa süreci Türkiye'nin kapasitesinin ve kararlılığının göstergesidir. Deprem bölgesi, devlet, millet dayanışmasının en güçlü örneğidir. Asrın inşası Türkiye'nin başarısıdır, asrın inşası Türkiye'nin yüz akıdır" diye konuştu.



"2 yılda 455 bin konutu teslim ettiysek 500 bin konutumuzu hızlı bir şekilde yapacağız"

100 Yılın Konut Projesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Asrın inşasındaki tecrübemizi 81 ilimize yayıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 81 ilimizde büyük bir heyecana koşturan 100 Yılın Konut Projesiyle güzel milletimize, azi vatandaşlarımıza tam 500 bin yeni sosyal konut daha kazandırıyoruz. Şu ana kadar 79 ilimizin kurasını çektik ve 403 bin hak sahibimizi belirledik. Bugün Çorum'da 2 bin 867 konutumuzun sahiplerini burada büyük heyecan ve coşkuyla belirliyoruz. Bu konutlarımızın bin 200'ünü Çorum merkezde, 300'ünü Alaca'da, 200'ünü Bayat'ta, 300'ünü İskilip'te, 63'ünü Kargı'da 26'sını Laçin'de, 28'ini Mecitözü'nde, 300'ünü Osmancık'ta, 400'ünü Sungurlu'da, 50'sini Uğurludağ'da inşa edeceğiz. Evlerimizi merkezden ilçelere kadar milletimizden gelen talep doğrultusunda inşa ederek hemşehrilerimizi güvenli, sağlam ve konforlu yuvalara yerleştirmiş olacağız. Bu projelerin ayrılmaz haline getirdiğimiz mahalle konaklarımız var, orada annelerimiz çocuklarını, evlatlarını kreşe bırakabilecekler, taziye evlerinde taziyelerimizi, nişanlarımızı, düğünlerimizi yapabileceğiz, komşuluğumuzu güçlendireceğiz. Aile sağlığı merkezimizi hemen sitenin içinde yaparak sosyal yaşam alanlarını birlikte inşa edeceğiz. İstanbul'daki kuramızı da çektikten sonra hızlıca temelleri atacağız. Bugüne kadar 1 milyon 757 bin konutu bitirdiysek, 2 yılda 455 bin konutu teslim ettiysek 500 bin konutumuzu hızlı bir şekilde yapacağız, sizlere sözümüzü tuacağız. 2 yıl içinde anahtarları vermeyi planlıyoruz. Ev sahibi Türkiye hedefimizle dar gelirli kardeşlerimiz en güzel evde oturacaklarımız, çocuklarımız güvenli yuvada büyüyecekler, ailelerimiz burada huzur içinde yaşayacak" şeklinde konuştu.

"Bizim ölçümüz sadece ortaya koyduğumuz iştir, tamamlanan projedir, yükselen konuttur, teslim edilen anahtardır" ifadelerine yer veren Bakan Kurum, "Bu millete verdiğimiz anahtarlar sadece bir yuvanın kapısını açmaz. O anahtarların her biri bu milletin alın teridir, bu ülkenin üretimidir, gençlerimizin istihdamıdır, büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatıdır. İnanıyorum ki sizler o yeni yuvalarınızın anahtarını çevirdikçe bu ülkenin bileğini limse bükemez, bizim karşımızda hiçbir beşeri güç duramaz. Biz bu şuurla koştuk ama bizi eleştirenler oldu. ‘Yapamazlar, bitiremezler, bu enkazın altında kalırlar' diyenler oldu. Biz ise cevabı hep sahada verdik. Çizmeyi giydik, arkadaşlarımızla birlikte baretimizi taktık, montu giydik yükselen vinçlerle cevabımızı verdik, gece gündüz çalışan iş makineleriyle verdik, anahtar teslim törenlerinde mutlulukta göz yaşı döken annelerimizle verdik. Hep dedik ki şehircilik siyaset, hamasetle yapılmaz, kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü sosyal medya paylaşımıyla gerçekleşmez. Afetlere karşı dirençli şehirler kurmak istiyorsanız, milletin canını, malını korumak istiyorsanız, bunu sloganla değil, planla, projeyle ve kararlı bir iradeyle kurabilirsiniz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz da tam bu duruşta kendini bulmaktadır. Meydanlarda gelirler, ‘şu işi yapacağız, şu işi bitireceğiz' derler. Hamd olsun 24 yıldır verdiğimiz her sözü tutuyoruz. Eğer bir söz veriyorsak gerçekleştiriyoruz. İşin sonunda da milletin duasını alıyorsak, hayır duasıyla bizi bir kardeşi, bir evladı görüyorsa rabbime hamd olsun. Allah bize nasip ediyor, bu güzel millete hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Türkiye artık içine kapanan değil, bölgesine yön veren ülkedir"

Türkiye'nin dünyadaki gücüne dikkat çeken Kurum, "Türkiye bugün, krizlerle, çatışmalarla çevrili bir coğrafyada güven veren, istikrar üreten bir ülke olduysa bu vizyonu ortaya koyan güçlü iradenin sayesindedir. Bu güç kendiliğinden ortaya çıkmış güç değildir. Bu güç son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlılığın ve ona güvenen millet iradesinin eseridir. Türkiye artık içine kapanan değil, bölgesine yön veren, yol çizen, küresel ölçekte söz söyleyen, sözüne itibar edilen ülkedir. Nitekim ülkemizin Antalya'da düzenlenecek olan COP31 Zirvesine ev sahipliği yapacak olması Türkiye'nin artık çevre ve iklim alanında da dünyaya yön veren bir aktör oluşunun resmidir" dedi.