Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun, gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon iş birliklerini değerlendirdi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Çin programı kapsamında Xiamen kentinde düzenlenen 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nı (CIFIT) ziyaret etti. Kacır, fuar kapsamında düzenlenen Geleceğin Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedeflerini ve yatırım politikalarını anlattı.

Çin'deki temasları kapsamında Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ile görüşen Kacır, iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliklerini değerlendirdi. Kacır ayrıca Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik çalışanlarıyla bir araya geldi.

'Bilim, teknoloji ve inovasyon iş birliklerini görüştük'

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Çin'de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamada bulundu. Kacır paylaşımında, 'Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Yin Hejun ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon iş birliklerini değerlendirdik. Pekin Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Selçuk Ünal ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) öncülüğünde düzenlenen Geleceğin Yatırım Konferansı'nda, yapay zeka ile değişen ekonomilerde oluşacak fırsatların adil ve kapsayıcı şekilde dünyaya taşınabilmesi için atılması gereken adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini ve yaklaşımını vurguladım. Ülkemizin güçlü sanayi ve teknoloji ekosistemini, yapay zeka alanındaki vizyonumuzu paylaştım' ifadelerini kullandı.