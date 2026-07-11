Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılını anma töreni kapsamında bulunduğu Potoçari'de, '31 yıl geçti ama nereden baksanız çok yakın tarihimizde yaşanan çok büyük bir acı ve Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen çok büyük bir soykırım. 'Asla olmaz' dediğimizin maalesef dünyanın gözü önünde olduğunu gördük' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinin yakınlarında bulunan Potoçari köyünde Sırpların katliam yaptığı eski akü fabrikasında düzenlenen anma törenine katıldı. Göktaş, 31 yıl önce 8 bin 372 Müslümanın Srebrenitsa'da katledildiğini belirterek tüm dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığını söyledi.

'Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen çok büyük bir soykırım'

Buraya her gelişlerinde o güne dair aynı hüznü hissettiklerini aktaran Göktaş, '31 yıl sonra hala tespit edilmeye çalışılan, maalesef kaybedilen Müslümanlar var. Burada da hem annelerin acılarını paylaşıyor hem de hayatını kaybeden tüm Boşnak kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 31 yıl geçti ama nereden baksanız çok yakın tarihimizde yaşanan çok büyük bir acı ve Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen çok büyük bir soykırım. 'Asla olmaz' dediğimizin maalesef dünyanın gözü önünde olduğunu gördük. Aliya İzetbegoviç'in de meşhur sözü var: 'Ne olursa olsun soykırımı asla unutturmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Buradaki acıyı asla unutturmamak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletmek üzere buradayız' ifadelerini kullandı. Organizasyon komitesinin ve buradaki annelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğunu dile getiren Göktaş, soykırımın unutulmaması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

'NATO Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanımız, Gazze'deki soykırıma tekrardan dikkati çeken lider oldu'

Göktaş, soykırımın işlendiği yerde yapılan müzenin Türkiye tarafından hayata geçirildiğini hatırlattı. Dünyada yaşanan acıların devam ettiğini vurgulayan Bakan Göktaş, 'Maalesef bu acı tarihten de yeterince ders çıkarılmadığını düşünüyoruz. Gözümüzün önünde bugün Gazze'de maalesef 72 bin Müslüman kardeşimiz, Gazzeli kardeşimiz hayatını kaybetti. Oradaki soykırım da devam ediyor. Dolayısıyla 'asla olmaz' dediğimiz maalesef gözümüzün önünde, dünyanın göz önünde olmaya devam ediyor. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti olarak bu acıyı asla unutturmayacağız. Adaletin tecellisi için her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Onların sesini sadece bir gün değil, olduğumuz her platformda da iletmeye devam edeceğiz. NATO Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanımız, Gazze'deki soykırıma tekrardan dikkati çeken lider oldu' şeklinde konuştu.

Eski fabrika müzeye dönüştürülmüştü

Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı aracılığıyla eski akü fabrikasına yaptığı müze hakkında da konuşan Göktaş, 'Müze acıyı unutturmamak için var. Biliyoruz ki, burayı silmek ve unutturmak adına çok yoğun bir gayret de var. Biz bunu unutturmayacağız ve bu kalıcı eserin burada olması, burayı ziyaret edenlere soykırımda ne olduğunu hatırlatmak için var' dedi.

Bakan Göktaş, daha sonra beraberindeki heyetle müzeyi ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Göktaş, müzede yer alan hatıra defterini de imzaladı.