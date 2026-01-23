Düzce’yi ziyaret eden Bakan Bolat, Volta Motor tarafından tasarlanan ve geliştirilen yüzde 100 yerli elektrikli aracı inceledi. Volta Motor kurucuları Mustafa İnci ve Fatih Bayraktar, Bakan Bolat’a araç hakkında detaylı bilgi verdi. İnceleme sonrası Bakan Bolat, Volta V1’i imzaladı.

Bakan Bolat’a Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da eşlik etti.

Volta V1, 13,5 kW gücünde, 96 volt 100 amperlik bataryaya sahip. Araç, yaklaşık 100-130 kilometre menzil sunabiliyor ve maksimum 75 km/s hıza çıkabiliyor. Ev tipi elektrikle 3,5 saatte tamamen şarj edilebilen Volta V1, 16 yaş ve üzeri sürücüler tarafından A ve B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor.