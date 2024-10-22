MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. "Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız" diyen Bahçeli, Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

"Yapacağız, başaracağız" diyerek enflasyonun tek haneye inmesi, kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolara çıkması gibi vaatler sıralayan Bahçeli, tepkiler üzerine geri çekilen kredi kartı limiti haracı için de "Her vatandaşımızdan bir bahaneyle 750 lira almak yerine tüm vatandaşlarımıza artan zenginlikten hakkaniyetli pay veren bir Türkiye'ye ulaşmak hayal değil, ulaşılacak bir hedeftir" dedi.

Bahçeli, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına dair tartışmalarda istifa etmesi gerektiği söylenen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu savundu. "Sağlık Bakanımızın istifasını isteyenlerin, bebeklerin hakkını savunmak gibi bir dertleri yoktur. Bunların işleri güçleri yalandır, nifaktır. Sağlık Bakanımızı, İstanbul İl Müdürlüğü görevinden itibaren konuyla ilgili sergilemiş olduğu dürüst, ilkeli, tavizsiz ve sağlam duruşundan dolayı tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

Fethullah Gülen'in ölümü için "Bu teröristin Türkiye’de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir" dedi.

Seçimlerin zamanında yapılacağını söyleyen Bahçeli, “Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir” diyen İstanbul Barosunun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu'nu hedef aldı: "İçi dışı fitne fesat kumkumasına dönen bu zatın anayasanın ilk dört maddesine nasıl dokunulacağını açıklaması, böyle bir teşebbüs halinde nelerin yaşanıp yaşanmayacağını kokuşmuş ideolojik süzgecinden geçirmesi ikaz ve tavsiyemizdir."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KİTABIN ORTASINDAN KONUŞACAĞIM"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve kurtuluş fikri olan Türk milliyetçiliğinin tarihin kaygan ve kaypak zemininde sağlam ve sağduyulu duruşun adresi olarak varlığını güçlü şekilde ibra ve ibraz etmesi artık kaçınılmaz aşamaya gelmiştir. Belki bugünden sonra tarihin akışı daha farklı olacaktır. Belki bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir. Belki bugünden sonra Türkiye'nin prangaları tamamıyla kırılacaktır.

Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşüne hız vermenin zamanıdır. Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım. Muazzez milletimizin ayak bağlarını kalıcı olarak çözmenin kim bilir belki de ilk adımını atmış olacağım."

"ENFLASYONUN TEK HANELERE GERİLEYECEĞİNE İNANCIM TARTIŞMASIZDIR"

"Türkiye'nin çözemeyeceğiz, altından kalkamayacağı hiçbir sorunu yoktur. Bunlardan birisi olan Türkiye ekonomisi çok şükür şiddetli fırtınayı atlatmıştır. Enflasyon ve hayat pahalılığı her insanımızı haklı olarak rahatsız etmektedir. Bu konudaki şikayet ve sızlanmaları ortadan kaldırmak başlıca görevimizdir. Bunun yanı sıra gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan başka bir konudur. Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmektedir ve desteğimiz tamdır. Enflasyon rakamının tek hanelere gerileyeceğine inancım ve itimadım tartışmasızdır."

VAATLER VAATLER: YAPACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ…

"Her vatandaşımızdan bir bahaneyle 750 lira almak yerine tüm vatandaşlarımıza artan zenginlikten hakkaniyetli pay veren bir Türkiye'ye ulaşmak hayal değil, ulaşılacak bir hedeftir. Emek ve alınteri bizim vazgeçilmez değerimizdir. Her insanımız emeğinin karşılığını alacak, evini huzur içinde geçindirecek, borç kıskacına düşmeyecek, zorunlu harcamalarını endişesiz karşılayacaktır. Aziz milletimin ve tarihin huzurunda diyorum ki bu hedefleri gerçekleştirmek sadece boynumuzun borcu değil, siyasi ve insani şeref kurumuzdur. Yapacağız, başaracağız. Cumhur İttifakı olarak hayat pahalılığını bitireceğiz. Kayıt dışılığa neşter vuracağız. Enflasyon canavarının boğazına urganı geçireceğiz. Yapacağız, başaracağız. Dik baş, tok karın ve mutlu yarın amacından asla geri dönmeyeceğiz. Yapacağız, başaracağız. Muhalefetin çizdiği asılsız ve karamsar tabloları başlarına külah diye geçireceğiz. Yapacağız, başaracağız. Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkmış lider ülke Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağız. Çılgın Türklerin neler yapacağını tüm dünyaya göstereceğiz."

YENİDOĞAN ÇETESİ: "HANGİ CEZA ADALETİN TECELLİSİNİ SAĞLAYABİLİR?"

"Bebeklere, çocuklara, kadınlara, masum ve mazlum her insana kastedenler esfeli safilindir (aşağıların en aşağısı). Yeni doğan bebekleri Sosyal Güvenlik Kurumundan günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, pasif ötenaziye başvuran, insanın aklına getiremeyeceği, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar sadece sağlık çalışanlarımızın değil insanlığın yüz karasıdır. 'Yenidoğan çetesi' denilerek dünyaya gelen her bebeğe aslında haksızlık yapılıyor. Bunlar olsa olsa tıbbi artık, ölüm ve soygun çetesi, kana susamış katiller güruhudur. Bir insan daha fazla nasıl alçalabilir? Para için bebekleri ölüme mahkum eden, üstelik bunu güle oynaya karşılıklı mavralarla yapan namussuzlara verilecek hangi ceza vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir? Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir? Hangi ceza yüreklere su serpebilir?"

SAĞLIK BAKANI'NI SAVUNDU

"Sağlık Bakanlığı vaziyete zamanında müdahil olmuştur. Görevi suistimal, savsaklama, kötüye kullanma diye bir şey de söz konusu değildir. Teftiş mekanizması gecikmeksizin çalıştırılmıştır. Adli süreç zamanında işletilmiş, polis ve jandarmamız eşgüdüm halinde suçluların peşine düşmüştür. Peki Sağlık Bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir? Sağlık alanındaki parlak gelişmeleri karalamak nasıl bir politik angajmanın ürünü, kimlerin talimat ve tembihidir? Yargıya taşınmış ağır ve vahim bir olayı anında istismar etmek, siyasete pervasızca malzeme yapmak, art niyetlilik hatta ahlaksızlık değil midir? Sağlık Bakanımızın istifasını isteyenlerin, bebeklerin hakkını savunmak gibi bir dertleri yokyur. Bunların işleri güçleri yalandır, nifaktır. Sağlık Bakanımızı, İstanbul İl Müdürlüğü görevinden itibaren konuyla ilgili sergilemiş olduğu dürüst, ilkeli, tavizsiz ve sağlam duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor, MHP'yi karalayan, ülkücüleri kötüleyen şerefsiz bir suçlunun tehditleri karşısında üstlendiği görevin itibarını koruyan Cumhuriyet Savcımız Yavuz Engin'i gönülden kutluyor, alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum."

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAKTIR"

"Türkiye'de güven bunalımı yoktur. Bunayan ve Türkiye'ye cephe olan bulaşık tipler vardır. Alayının hüvviyetleri bellidir. Seçimler zamanında yapılacaktır. Herkes siyasi hesabını buna muvaffık yapmak durumundadır."

KABOĞLU'NU HEDEF ALDI

"İstanbul 1 No'lu Baro Başkanlığı seçimlerinde KHK ile ihraç edilmiş ne idiği belirsiz eski bir CHP milletvekilinin başkan seçilmesi, yaptığı konuşmasında, anayasanın ilk 4 maddesine olumlu manada dokunmayı telafuz etmesi, skandal olmasının ötesinde yeni bir tuzağın kurulduğunu göstermektedir. İçi dışı fitne fesat kumkumasına dönen bu zatın anayasanın ilk dört maddesine nasıl dokunulacağını açıklaması, böyle bir teşebbüs halinde nelerin yaşanıp yaşanmayacağını kokuşmuş ideolojik süzgecinden geçirmesi ikaz ve tavsiyemizdir."

ÖCALAN'A: "GELSİN DEM PARTİ TOPLANTISINDA KONUŞSUN"

"Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Terörist başının şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın."