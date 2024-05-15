İşte Yıldırım'ın açıklamaları...

"Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim... Ben kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım. 6 sene önce "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediler. Şimdi de "Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın" diyorlar. Böyle bir memleket."

Aziz Yıldırım: "Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum."

"BENİM DERDİM FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI"

"Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz."

"Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber..."

Aziz Yıldırım: "Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi. Biz FETÖ ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik."

"FENERBAHÇE'DE PARA SORUN OLMAZ!"

"Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar."

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz."

Aziz Yıldırım: "Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum."

"NEDEN ADAY OLDUM?"

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım: "Neden aday oldum? Keyfim yerinde, para da kazanıyorum. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onları gördüm."

"HER ŞEYİN ANLAŞMASI YAPILDI"

"1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devleet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle."

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"

"Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni bir süreç başlayacak."