İddialara göre Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na üç yıllık sözleşme teklif etti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun da bu teklife olumlu yaklaştığı ve tarafların yıllık 9 milyon euro ücret karşılığında prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Daha önce Luis Suarez, Mason Greenwood ve Merih Demiral ile anlaşma sağladığını açıklayan Hakan Safi'nin seçim öncesindeki en büyük hedeflerinden birinin de milli yıldızı Fenerbahçe'ye kazandırmak olduğu belirtiliyor.

Ancak transferin gerçekleşmesi için öncelikle kulüpler arasında anlaşma sağlanması gerekiyor. Hakan Safi'nin başkanlık yarışını kazanması halinde Inter ile resmi temasların başlaması bekleniyor.

Öte yandan İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Inter ile sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki futbolcu için kulübünün 15 ila 20 milyon euro arasında bonservis bedeli talep edebileceği konuşuluyor.

Türk futbolunun son yıllardaki en önemli isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı, seçim sürecinin ardından netlik kazanacak. Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan iddiaların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.