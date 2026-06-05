Kulüp, tecrübeli çalıştırıcı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmen bildirdi.

Bugün İstanbul’a Geliyor

Birçok yerli ve yabancı adayı listesinde bulunduran Beşiktaş yönetimi, yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından rotayı İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano'nun bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır."

Çizme Futbolunun Tanınan İsmi

Beşiktaş'ın yeni patronu olmaya hazırlanan 48 yaşındaki Vincenzo Italiano, İtalya ligindeki istikrarlı performansıyla dikkat çeken bir isim. Son olarak Haziran 2024 - Mayıs 2026 yılları arasında Bologna'nın başında görev yapan İtalyan teknik adam, daha önce Spezia ve Fiorentina kulüplerinde de teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.

Geliş gidiş saatleri ve sözleşme detaylarının, tecrübeli hocanın İstanbul'a ayak basmasının ardından netleşmesi bekleniyor.