Abdulbari Güzel geride, kendisinin kurduğu şirketler ve güçlü iş bağlantılarıyla başarılı bir girişimcilik hikayesi bıraktı.

Çocukluk Yılları ve Ticaretle İlk Adımlar

Abdulbari Güzel, çocukluk yıllarını Muş'ta ninesinin yanında geçirirken, ilk eğitimini burada tamamladı. Daha sonra ortaokul eğitimini İran’da aldı. Genç yaşlarda, babasının yanında ticarete atılan Güzel, özellikle hayvan ticaretiyle ilgilenerek kısa süre içinde büyük bir sermaye biriktirmeyi başardı. Doğubayazıt'tan İran’a yaptığı hayvan sevkiyatlarıyla, Türkiye-Iran arasında ticaretin önemli aktörlerinden biri haline geldi.

Türkiye’ye Yerleşiş ve İlk Büyük Adımlar

1979’daki İran İslam Devrimi sonrasında, 1981’de Türkiye’ye yerleşen Abdulbari Güzel, başlangıçta İsviçre'ye gitmeyi planlasa da dönemin Başbakan Yardımcısı Turgut Özal’ın önerisiyle Ankara'ya yerleşti. Burada, ETSUN şirketini kurarak ihracat-ithalat işine adım attı. Özellikle Orta Doğu ve Azerbaycan pazarlarına yönelik yaptığı ihracatlarla dikkat çekti.

Azerbaycan ve Dubai'deki Yükselişi

1992’de Azerbaycan ve Gürcistan’a gıda ihracatına başlayan Abdulbari Güzel, aynı yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Suriye ve Ürdün gibi bölge ülkelerinde de şubeler açtı. 1994’te Dubai’de INTERSUN adlı holdingi kurarak, Orta Doğu’daki ticaret ağını daha da genişletti.

Azerbaycan’da 1997’de AZERSUN şirketini kurarak, Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında ekonomik olarak zorlu bir döneme giren Azerbaycan'da sanayinin gelişmesine öncülük etti. Atıl durumda olan fabrikaları devralarak modernizasyon sağladı ve birçok sektörde Azerbaycan’ın lider konumuna gelmesine yardımcı oldu. Azersun, yağ, margarin, şeker, kağıt, gıda paketleme, çay ve konserve gibi alanlarda Azerbaycan'ın en büyük holdinglerinden biri haline geldi.

Siyasi İlişkiler ve Sosyal Katkılar

Abdulbari Güzel, Azerbaycan'da Haydar Aliyev ve İlham Aliyev ile yakın ilişkiler kurarak, iş dünyasında sağlam bir yer edindi. Türkiye’de de Turgut Özal ile güçlü bağlar kurarak, iş dünyasında önemli fırsatlar elde etti. Güzel, aynı zamanda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne katkı sağlayarak, üniversitenin Doğubayazıt yerleşkesini yaptırdı. 2024-2025 akademik yılı açılışında fahri doktora unvanı aldı.

Son Yılları ve Vefatı

Abdulbari Güzel, son yıllarını Dubai’de INTERSUN şirketinin merkezinde geçiriyordu. Dubai’de hayatını kaybeden başarılı iş insanı, arkasında sadece büyük bir ticaret mirası bırakmakla kalmadı, aynı zamanda üç ülke arasında güçlü bir işbirliği ağı oluşturdu. Geride bıraktığı etkileyici iş hayatı, onun vizyoner bir girişimci olarak hatırlanmasını sağlayacak.

Abdulbari Güzel’in hayatı, büyük bir azimle kurduğu iş imparatorluğunun yanı sıra, hayalindeki büyük iş bağlantılarını gerçekleştirmeyi başaran bir lider olarak da anılacak. Hem Türkiye’de hem Azerbaycan’da sayısız başarıya imza atmış olan Güzel, Ortadoğu’nun en başarılı iş insanlarından biri olarak tarihe geçti.