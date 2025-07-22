CHP, seçim sürecinin hem usule hem de esasa aykırı şekilde yürütüldüğünü savunarak AYM’ye başvurmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ad çekme yöntemiyle belirlediği HSK üyeleri arasında Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki yer almıştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi karanlık gecelerinden birini yaşadı” ifadelerini kullanarak, HSK seçimlerinde hukukun açıkça ihlal edildiğini ileri sürmüştü.

Ancak AYM, CHP'nin “eylemli içtüzük değişikliği” ve “Anayasa’ya aykırılık” gerekçelerine dayanan itirazını inceleyerek, söz konusu başvurunun Anayasa Mahkemesi’nin görev alanı dışında olduğunu bildirdi ve başvuruyu reddetti.

Karar, muhalefet cephesinde tepkilere neden olurken, AYM'nin gerekçesi, TBMM içindeki seçim süreçlerine yönelik yargısal denetimin sınırları açısından yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.