Üretim, Satış-Pazarlama ve Satış Sonrası Aynı Çatı Altında Birleşiyor

Doğan Trend Motosiklet üretim tesisinin kuruluşunu tamamlayarak gelecek stratejisinin önemli yapı taşlarından birini hayata geçiren Ilgaz, yeni dönemde üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm motosiklet operasyonlarının yönetimini üstlenecek. Böylece şirket, gelecek stratejilerinde önem verdiği üretim fonksiyonunu merkeze alarak yeni yapılanmasını üretim etrafında örmeye başlıyor.

“Türkiye’de motosiklet satışları 1 milyonu aşarak ülkemizi Avrupa’nın açık ara en büyük motosiklet pazarı haline getirdi. Üretim de artık çok büyük hacimlere ulaşmış durumda. Hızla gelişen sektörde rekabetçiliğimizi artırmak ve ülkemiz için daha fazla katma değer üretmek vizyonuyla uzun süredir çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunan Ayhan Ilgaz’ın motosiklet üretim tecrübesi genç bir mühendis olarak iş hayatına atıldığı ülkenin ilk entegre motosiklet üretim tesisine dayanıyor.

34 Yıllık Sektör Deneyimi

Motosiklet ve otomotiv sektörlerinde 34 yıllık ulusal ve uluslararası deneyime sahip olan Ayhan Ilgaz, kariyerinin önemli bir bölümünü, Koç Holding bünyesinde Yamaha ile ortak kurulan Beldeyama Fabrikası’nda geçirdi. Burada birçok motosiklet projesini hayata geçirdi ve yurtdışı operasyonlar da dahil olmak üzere satış sonrası yönetimde önemli roller üstlendi.

Teknik Bilgi ve Liderlik Yetkinlikleri

Saint Benoît Fransız Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Ilgaz, aynı üniversitede MBA yüksek lisansını tamamladı.

Uzmanlık alanları arasında:

• Endüstriyel tesis kurulumu,

• Üretim yönetimi ve kalite süreçleri,

• Tedarik zinciri yönetimi,

• Ürün geliştirme ve proje yönetimi yer alıyor.

İleri seviyede İngilizce ve Fransızca bilen Ilgaz, Doğan Trend’in motosiklet operasyonlarında üretim ve büyüme süreçlerine liderlik edecek.

Yeni Dönemde Üretimle Daha Fazla Katma Değer

Ilgaz, Doğan Trend Motosiklet Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı olarak firmanın üretim, satış ve satış sonrası faaliyetlerini yönetecek. Bu atama ile Doğan Trend, Türkiye’nin hızla büyüyen motosiklet sektöründe rekabetçiliğini artırmayı, üretim kapasitesini güçlendirmeyi ve ülkemiz için daha fazla katma değer üretmeyi hedefliyor.