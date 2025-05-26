Turnuvada Akif Emre Bucak ile oluşturduğu karma takımda şampiyon olan Aybige Feride Üstündağ, altın madalya sevinci yaşarken; bireysel müsabakalarda ise ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Defne Üzümcü, Ayşe Nar Alptekin ve Ceyda Dökmeci ile birlikte mücadele ettiği kadın takımıyla da ikinci sıraya yerleşerek bir gümüş madalya daha kazanmayı başardı.

Dünya sıralamasında ilk dörtte yer alan ve genç yaşına rağmen uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Aybige Feride Üstündağ, böylece şampiyonayı 1 altın ve 2 gümüş madalya ile tamamladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, genç sporcunun elde ettiği başarıyı büyük bir gururla karşıladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Sporcumuz Aybige Feride Üstündağ, uluslararası arenada bizleri ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Bireysel ve takım kategorilerinde kazandığı başarılarla hepimize büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörü Hale Balım Üstündağ olmak üzere tüm Milli Takım antrenörlerini ve sporcularımızı kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyada dalgalandıran her sporcumuzun yanında olmaya, genç yeteneklerimize destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Spor camiasının umut vadeden isimlerinden biri haline gelen Aybige Feride Üstündağ’ın bu başarıları, hem Muğla’yı hem de Türkiye’yi gururlandırıyor. Gelecekte çok daha büyük başarılara imza atması beklenen genç sporcu, şimdiden Türk masa tenisinin parlayan yıldızları arasında gösteriliyor.