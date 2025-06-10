TGL STRATEJİK YATIRIMLARLA AVRUPA PAZARINDA GÜÇLENİYOR
TGL STRATEJİK YATIRIMLARLA AVRUPA PAZARINDA GÜÇLENİYOR
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Lojistik Alan Şefi Seçkin Yazıcı’nın koordinasyonunda düzenlenen seminer, saat 10:00 – 12:00 arasında konferans salonumuzda gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, sektördeki güncel gelişmeler, Avrupa Birliği'nin politikaları ve uluslararası taşımacılığın dönüşen dinamikleri ele alındı.

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Seminerin başlıca gündem konuları şunlardı:

  • Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın taşımacılık sektörüne etkileri

  • AB Mobilite Paketi ve uygulama sonuçları

  • Dijital takograf sistemine geçiş süreci ve avantajları

  • Bulgaristan ve Fransa’dan sektörel güncel görünüm ve örnek uygulamalar

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Etkinliğin moderatörlüğünü, UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Bingöl üstlenirken, alanında uzman dört değerli konuşmacı sektörel deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı:

  • Gizem Gündüz Bora – LOGITRANS Lojistik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Uzmanı

  • Elif Nuhoğlu – UND Avrupa Birliği Uzmanı ve UND Kadın Çalışma Grubu Başkanı

  • Ventsislav Trendafilov – MOVE EXPERT Uluslararası Taşımacılık ve AB Hukuku Uzmanı

  • Agnieszka Murawska – MOVE EXPERT Avrupa Karayolu Taşımacılığı Hukuk ve Eğitim Uzmanı

Seminer sonunda katılımcı lojistik öğrencilerine, Erasmus+ programı çerçevesinde hazırlanan özel katılım sertifikaları takdim edildi.

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Bu etkinlik, öğrencilerimizin Avrupa’da taşımacılık ve lojistik sektörüne dair güncel bilgi ve uygulamalara doğrudan erişimini sağlaması açısından büyük önem taşıdı. Aynı zamanda geleceğin lojistik profesyonelleri için ilham verici bir buluşma oldu.