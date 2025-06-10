Lojistik Alan Şefi Seçkin Yazıcı’nın koordinasyonunda düzenlenen seminer, saat 10:00 – 12:00 arasında konferans salonumuzda gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, sektördeki güncel gelişmeler, Avrupa Birliği'nin politikaları ve uluslararası taşımacılığın dönüşen dinamikleri ele alındı.

Seminerin başlıca gündem konuları şunlardı:

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın taşımacılık sektörüne etkileri

AB Mobilite Paketi ve uygulama sonuçları

Dijital takograf sistemine geçiş süreci ve avantajları

Bulgaristan ve Fransa’dan sektörel güncel görünüm ve örnek uygulamalar

Etkinliğin moderatörlüğünü, UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Bingöl üstlenirken, alanında uzman dört değerli konuşmacı sektörel deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı:

Gizem Gündüz Bora – LOGITRANS Lojistik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Uzmanı

Elif Nuhoğlu – UND Avrupa Birliği Uzmanı ve UND Kadın Çalışma Grubu Başkanı

Ventsislav Trendafilov – MOVE EXPERT Uluslararası Taşımacılık ve AB Hukuku Uzmanı

Agnieszka Murawska – MOVE EXPERT Avrupa Karayolu Taşımacılığı Hukuk ve Eğitim Uzmanı

Seminer sonunda katılımcı lojistik öğrencilerine, Erasmus+ programı çerçevesinde hazırlanan özel katılım sertifikaları takdim edildi.

Bu etkinlik, öğrencilerimizin Avrupa’da taşımacılık ve lojistik sektörüne dair güncel bilgi ve uygulamalara doğrudan erişimini sağlaması açısından büyük önem taşıdı. Aynı zamanda geleceğin lojistik profesyonelleri için ilham verici bir buluşma oldu.