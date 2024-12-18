9 Bin TL’lik Ödeme ve Hayali Sorunlar

Araç sahibi Tuncay Sevimli, aracını satmak için bir alıcıyla anlaştı. Alıcının önerisi üzerine Avcılar’daki tanıdık bir ekspertiz firmasına gidildi. Burada yapılan incelemede, aracın motorunda yağ bulunduğu ve ileride büyük masraflara yol açabileceği belirtildi. Bu rapor üzerine alıcı, aracı satın almaktan vazgeçerken, ekspertiz ücreti olarak Sevimli’den 9 bin TL alındı.

Sevimli, şüphelenerek aracını başka ustalara ve ekspertiz firmalarına götürdü. Yapılan incelemelerde, motorda herhangi bir sorun olmadığı ortaya çıktı. “Ekspertiz raporu sonuçlarının birbirini tutması gerek. Böyle bir dolandırıcılık sistemi olmamalı,” diyen Sevimli, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililere başvurdu.

Ekspertiz Dolandırıcılığı İddiası

Olayın ardından, başka bir ekspertiz firması sahibi Ersin Hasan, yaşananların dolandırıcılık olduğunu söyledi. Hasan, “Ekspertiz raporunda araca yanlış bilgiler yazılmış ve araç sahibine fiyat indirimi teklif edilmiş. Ekspertiz firması, alıcıyla iş birliği içinde hareket ederek araç sahibini kandırıyor. Böylece aracı değerinin altında satın alma girişiminde bulunuyorlar,” dedi.

Hasan, hiçbir ekspertiz firmasının araç masrafıyla ilgili yorum yapamayacağını ve araç sahiplerinin böyle durumlarda itiraz hakkına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, araç ekspertize götürülmeden önce araç hakkında temel bilgilere sahip olunmasının önemini vurguladı.

“Herkes Ekspertiz Firması Açmamalı”

Mağduriyet yaşayan Sevimli, ekspertiz süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirtti. “Ekspertiz raporları güvenilir olmalı. Bir firma motor conta yanmış derken, diğer bir firma sorunsuz raporu veremez. Bu işin kesin bir standardı olmalı. Herkes ekspertiz firması açmamalı,” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Tüketici Haklarına Başvuru ve Güvenilirlik Çağrısı

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık olaylarının artmaması için araç sahiplerine tüketici hakem heyetine başvurmalarını ve araç ekspertizlerinde daha dikkatli olmalarını öneriyor. Ayrıca, ekspertiz firmalarının denetlenmesi ve bu sektörde standartların belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Avcılar’daki bu olay, araç alım-satım süreçlerinde güven sorununun yeniden tartışılmasına neden oldu. Araç sahiplerinin mağdur olmaması için daha sıkı tedbirler alınması bekleniyor.