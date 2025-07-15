İçişleri Bakanlığı, bazı kesimlerin tepkisi ve kamuoyunda oluşan yanlış algı üzerine resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Atatürk fotoğraflarının yasaklandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi ve bakanlığın genelge uygulamasına dair detaylar paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ vesilesiyle 25 Haziran 2025 tarihli bir genelge yayımlanmıştır.

Genelgede;

Tüm ETKİNLİKLERDE sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği belirtilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen ‘Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak” olduğu iddiası alçak bir iftiradır.

İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin her genelgede “Tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece TÜRK BAYRAĞININ kullanılmasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”