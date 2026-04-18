Edinilen bilgilere göre, 29 Ekim 2010’da Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde gerçekleşen silahlı saldırıda 26 yaşındaki Burak Şen hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada cinayeti azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza’nın yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Yıllarca Gürcistan’da saklandığı öğrenilen Mirza’nın, Türkiye’ye dönüş yapmak için dikkat çekici bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Şüphelinin burnu, dudakları ve çenesinde estetik operasyonlar yaptırdığı, ayrıca saç ekimiyle görünümünü tamamen değiştirdiği tespit edildi. Amaç ise kardeşine benzemek ve onun kimliğiyle ülkeye giriş yapmaktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Mirza’nın izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kimliğini gizleyerek Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın detaylandırılarak sürdüğü öğrenildi.