TMSF’de Yeni Başkan

Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığı’na Fatin Rüştü Karakaş atandı. Aynı karar kapsamında, TMSF Kurulu Üyeliği’ne ise Yusuf Öksüzömer getirildi.

TİKA Başkanlığı’nda Değişim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı. Boşalan TİKA Başkanlığı görevine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren atandı. Eren’in yerine YTB’de kimin görevlendirileceği ise henüz açıklanmadı.

Alevi-Bektaşi Kurumu’nda Yeni Dönem

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nda da değişikliğe gidildi. Mevcut Başkan Alirıza Özdemir görevden alınırken, yerine Esma Ersin atandı. Bu atama, kurumun kuruluşundan bu yana yapılan en dikkat çekici görev değişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yunus Emre Vakfı’na Yeni Mütevelli Heyeti Üyeleri

Öte yandan Resmi Gazete’de yer alan diğer bir kararla, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti’ne 5 asil ve 5 yedek üye seçildi. İsimler henüz açıklanmazken, yeni heyetin kültürel diplomasi alanındaki çalışmalara yön vereceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bu atamalar, devletin stratejik kurumlarında yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.