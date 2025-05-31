Tekstil ve konfeksiyon makineleri sektörünün önemli temsilcile rinden ASTAŞ JUKI, geliştirdiği teknoloji ve inovatif çözümleri ile Türkiye ve dünya pazarına katma değer kazandırırken; yeni nesil teknolojilerini tekstil ve konfeksiyon sektörü ile buluş turmaya devam ediyor. Astaş Juki Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşcı, tekstil sektörü, markaları ve faaliyetleriyle ilgili Ekovitrin Medya Grubu Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak’ın sorularını yanıtladı.

KONFEKSIYONA ILERI TEKNOLOJI MAKINELER ASTAŞ’TA

Türkiye tekstil ve konfeksiyon sek törü Türk ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alıyor. Türk tekstiline makineleriyle destek olan Astaş En düstri ile ilgili okuyucularımıza bilgi verebilir misiniz?

Bildiğiniz üzere 40 yılı aşkın süredir Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne dünyanın en ileri teknolojilerine sahip markalarımız ve JUKI iş birliği ile hizmet sunuyoruz. JUKI’nın yanında Alman Bull mer, Assyst ve Veit Group gibi markalarla iş birliği yaparak Türkiye’deki tekstil ve konfeksiyon sanayiinin ileri teknoloji makine donanımını karşılıyoruz. Bu lider kuruluşların yanı sıra Astaş olarak kendi ürettiğimiz makine ve markalarımız; ‘Astron’ dikiş otomatları, ‘Mersmann’ otomatik kumaş serim ve kesim teknolo jileri, ‘Foliopack’ askıda giysi poşetleme makinaları. Bunların üretimini kendimiz Astaş Teknoloji Merkezimizde yapıyoruz. Sektöre dünyanın en ileri teknolojilerine sahip markaları ve geniş ürün yelpazesi ile hizmet sunmaktayız. Bu bağlamda inovasyona büyük değer atfediyoruz ve bunu da temsil ettiğimiz dünya lideri markalar ve kendi markalarımızla birlikte yapıyoruz. Biz, herkesin işini kaliteli, mükemmel ve üretimde verimlilik esaslı eksiksiz yapması gerektiğine inanıyoruz. Astaş olarak da çalışmalarımızı bu açıdan değerlendiriyoruz. Amacımız üretimde verimliliği ve standart kaliteyi arttırmak, yapmış olduğumuz otomasyonlar saye sinde müşterimizi daha rekabet edebilir hale getirmek.

ASTAŞ’IN YERLI MARKALARI

Siz mümessillik olarak başladığınız uluslararası alanda, sonra kendi mar kanızı oluşturdunuz. Kendi markalarını zı oluşturmanızın sebebi nedir, neden bu yola girdiniz?

Bildiğiniz üzere 40 yılı aşkın süredir Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne dün yanın en ileri teknolojilerine sahip markala rımız ve JUKI iş birliği ile hizmet ve teknolojik çözümler sunuyoruz. 2002 yılından bu yana da kendi kurmuş olduğumuz ASTRON markamız ile İstanbul’un farklı lokasyonla rında dikiş otomatları üretimi yapmaktaydık.

Zaman içerisinde farklı lokasyonlarda dikiş otomatları üretimi yaptığımız bu tesisleri mizi tek bir çatı altında toplamayı istedik. Bu nedenle 10.500 metrekare kapalı alanı olan ASTAŞ AR-GE TEKNOLOJİ MER KEZİ üretim tesisimizi kurduk. Sektörle ilgili tüm dikiş otomatları burada üretiliyor. Yeni makinelerimizi burada sergiliyoruz. Bluejean, ceket, mont, takım elbise, penye ve iç giyim, gömlek hazır giyim sektörüne ve otomotiv, mobilya ve teknik tekstil gibi sektör temsilcilerine yeni ürünlerimizi sergi liyoruz. Ürünlere gelecek olursak, artık işler otomasyona ve robota doğru gidiyor. Daha az elemanla standart ve kaliteli daha çok iş. Hepimizin bildiği gibi sektörümüz genel anlamda enerji ve maliyet artışı ve kalifiye eleman bulma sorunu yaşamaktadır. Bizim sunduğumuz otomatlar sayesinde otomas yonun artmasıyla tasarruf edilen elemanlar farklı alanlarda değerlendirilip verimlilik artışı sağlanmaktadır. Yerli ve milli bir markala rımız olan ASTRON ve MERSMANN ile son 4-5 senedir daha ağırlıklı ve yoğun bir şekilde ihracat tarafını ayrıca arttırdık.

30’dan FAZLA, FARKLI ÜLKEYE TEKNOLOJI IHRAÇ EDIYORUZ

Kaç ülke ile çalışıyorsunuz? Müşteri lerinize nasıl çözümler üretiyorsunuz?

40 yılı aşkın süredir Juki’nin Türkiye tem silcisiyiz. . Juki’nin kendi ürettiği ürünlerin yanında butik çözümlerle de müşteriye hiz met veriyoruz. Kendi üretimimiz olan Astron dikiş otomatlarını yılların getirdiği deneyim ve Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirip, robotik sistemi makineye adapte ediyoruz. Böylece müşterimizi otomasyon alanında daha rekabet edebilir hale getiriyoruz. Astron oto matlarımızı sadece Türkiye için değil Türk cumhuriyetleri, Afrika’dan Güney Ame rika’ya, Asya’da Bangladeş, Hindistan ve Uzakdoğu’da bir çok ülkeye ulaştırıyoruz. 30 ülkeye direk ve en direk ihracat yapıyoruz. Son zamanlarda Mısır… Biliyorsunuz bir çok Türk tekstilcisinin Mısır’a gitmesiyle birlikte bizim onlara satmış olduğumuz ma kinelerin bir kısmını oraya götürüyorlar. İşte biz onların bakımını onarımını da yapıyoruz. Veya orada yeni tesisler kurulduğu zaman buradan oraya makineler götürüyoruz. Müşterilerimize A’dan Z’ye entegre fabrikalar kurmaları için tüm gereksinimle rine göre çözüm ortağı oluyoruz. Hem Juki makinelerimizle hem de kendi ürettiğimiz Astron otomatları ile birlikte. Bu şekilde müşterilerimizin rekabet gücünü arttırıyoruz ve uluslararası arenada bir Türk markası olarak Astaş Endüstri kendi markalarıyla fu arlara katılıyor ve oradaki bayileri vasıtasıyla dünyaya makine satıyoruz.

ULUSLARARASI MARKALARLA ÇALIŞIYORUZ

Juki ile başlayan yolculuk giderek daha da uluslararası markalarla gelişti. Bünyenizde kaç tane uluslararası mar ka bulunuyor?

Kendi üretimimiz olan otomat ve kendi markalarımızın yanı sıra Dünya lideri 22 tane farklı marka ile iş birliği yapıyoruz. Japon JUKI, Alman Bullmer, Assyst, Veit Group ve farklı dünya lideri markalarımız var. Hem kendi markalarımız ve kendi ürettiğimiz oto matlarımız hem de temsilciliğini yapmakta olduğumuz markalar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne A’dan- Z’ye komple çözümlerimizi sunuyoruz.

SINIRSIZ HIZMET VE GENIŞ SEKTÖR AĞI

Kaç kalemde hizmet veriyorsunuz ya da üretim yapıyorsunuz?

Müşterilerimiz için yeniliklerimiz ve teknoloji odaklı çözümlerimiz sınır tanımıyor. Sektör için ilk ve pek çok yeniliği ASTAŞ olarak müşterilerimizin kullanımına sunmaktayız. Dikiş makineleri ve otomatları, otomatik kesim makinaları, otonom kumaş serme makinaları, giysi poşetleme teknolojileri ve etiket dikme makinelerinin yanı sıra teknik tekstil, otomotiv koltuk ve airbag dikiş otomatları gibi geniş bir üretim portföyü ne sahibiz. 10.500 metrekare kapalı alanı olan ASTAS AR-GE Tecnology Center üretim tesisimizde sektörle ilgili tüm dikiş otomatlarını burada üretiyoruz. Bluejean, ceket, mont, takım elbise, penye ve iç giyim, gömlek, otomotiv, mobilya ve teknik tekstil gibi hazır giyim sektörünün temsilcilerine talep, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda standart otomatların yanı sıra operasyona özel otomat ve robotik tasarımlarla sektörel çözümler sunuyoruz. Ürünlere gelecek olursak, artık işler otomasyona ve robota doğru gidiyor. Daha az elemanla standart ve kaliteli daha çok iş. Hepimizin bildiği gibi sektörümüz kalifiye eleman bulma sorunu yaşamaktadır. Bizim sunduğumuz otomatlar sayesinde otomas yonun artmasıyla tasarruf edilen elemanlar farklı alanlarda değerlendirilip verimlilik artışı sağlanmaktadır. Makine detayı belirtmek gerekirse; blue jean – chino üreticileri için kapaklı kapaksız cep takma otomatları, cep ağzı kıvırma otomatları, J dikiş otomatları, patch otomatı, keçe besleme otomatı gibi yenilikler yaptık. Bluz ve gömlekte var olan pens otomatlarını geliştirdik. Penye ve spor giyim de; T-shirt ribana sensörlü yaka takma otomatları, tek dokunuşla kolay ayarlanabilir yeni aparat sistemli T-shirt etek otomatları, lazerli, köşe çentik ve pat kesimli polo pat otomatları, polo t-shirt yırtmaç için otomat lar, polo pat patch otomatlarını geliştirdik. Son dönemde üniforma ve iş elbiseleri alanına büyük bir talep var, bu üreticiler içinde kapaklı kapaksız, körüklü körüksüz cep takma otomatları, cep ağzı kıvırma oto matları, müşterilerin özel talepleri doğrultu sunda geliştirmiş olduğumuz cırt besleme ve patch otomatlarını üreterek A’dan Z’ye fabrikalara komple çözümler sunuyoruz. Tüm bunların yanı sıra; BULLMER Alman ya’nın sunmuş olduğu, Almanya’da üretilen, dünyada ilk defa görücüye çıkan, yeni üst düzey kesim makinamız sürekli ve sonsuz 9 cm yüksekliğinde kesim yapabilen yüksek katlı BULLMER cutter PROCUT R90’ı öncü BULLMER kesimhane teknolojisi ile Türkiye pazarına gururla sunmaktayız. Bildiğiniz üzere tekstil ve konfeksiyon sektörü gibi emek yoğun sektörlerde maki neleşmeye yönelik dijital teknolojiler karlılığa önemli bir katkı sağlıyor. Dijital teknoloji ve dijital çözümler, hatayı ve riski azaltırken üretimde verimliliği arttırıyor. ASTAŞ olarak bizlerde bu teknolojileri, akıllı cihazları ve otomasyon sistemlerini kullanarak üretim süreçlerinde verimliliği artırırken, çalıştığımız firmalarımıza hız kazandırıyor ve kalitelerini yükseltiyoruz. Sektör için üretmiş olduğu muz teknolojiler sayesinde katma değeri yüksek ürünlerin üretimini gerçekleştirip dünya piyasalarındaki rekabetçi ve dinamik yapının içinde yer almaya devam ediyoruz. A’dan Z’ye fabrikalara komple çözümler su nuyoruz. Tabii bunu müşterilerimizle iş birliği ile yapıyoruz ve bu noktada dünya çağında yoğun talep alıyoruz.

TÜRK HAZIR GIYIM SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKI REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRIYORUZ

Tekstil ve hazır giyim sektörü son dö nemlerde zorlukları sizce nasıl aşabilir?

Hazır giyim ve tekstil sektörünün en büyük sorunlarından bazıları finansmana erişimi bununla birlikte enerji ve işçilik maliyetidir. Fakat maliyetlere rağmen birçok tekstilci daha otomatikleşmiş sistemlerle ülkemizde kalmayı da yeğliyor. Bizlerin Türkiye’deki fabrikalarımıza sahip çıkıp gerekli otomasyonları sunarak üretim ve verimliliği arttırma adına sektöre çözümler sunmamız gerekiyor. Astaş olarak Türk tekstiline gerçek anlamda kalite ve üretim verimliliği kazandıracak Made in ASTAŞ makine ve ekipmanlarını müşterilerimizin kullanımına sunmak için çalışıyoruz. Amacımız her zaman söylediğimiz gibi üreticilerimize en son teknoloji ile üretilmiş, en kaliteli makineler ile komple çözümler sunmak. Bu sayede Türk Hazır Giyim sektörünün uluslararası arenadaki rekabet gücünü arttırıyoruz. Bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceği mize inancımız tam.

ROBOTLAR TEKSTIL ÇALIŞANINI DESTEKLEMELI

Tekstil ve konfeksiyon makineleri sektöründe teknolojik olarak neleri öngörüyorsunuz?

Yakın zamanda tekstil sektöründe robot teknolojileri daha fazla yer alacak. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe, tamamen dikiş otomatları ve robotlarla üretimin peşindeyiz. Üreteceğimiz bu robot teknolojisi insanın yerini almak yerine onları destekleyecek şekilde olacak. Robotlar, tekstil sektöründe çalışanların hizmetine sunulacak ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek. Ama tamamen insansız bir fabrika, tekstil sektö ründe henüz mümkün değil.

2025 ISTANBUL GARMENT TECH FUARI

25-28 Haziran 2025 GARMENT TECH Fuarı’nda yer alacaksınız. Bu fuarda hangi teknolojilerinizi sergileyeceksi niz?

Garment Tech İstanbul Fuarı ülkemiz ihra catına büyük katkı sunacak. Astaş Juki ola rak fuara 1700 m2 büyüklüğünde bir stant ile katılacağız. Fuarda dikiş otomatlarından otomatik kumaş serim makinelerine, yapay zeka destekli 3D tasarım sistemlerinden kumaş kesim makinelerine ve askıda giysi poşetleme makinelerine kadar A’dan- Z’ye komple otomasyon çözümlerimizi sunaca ğız. Fuarda hem kendi ürettiğimiz hem Juki ile birlikte tasarladığımız hem de Alman Bul lmer’in ürettiği makinelerle bir kombinasyon yapacağız. Fuara sadece Türkiye’den değil Mısır, Fas, Cezayir, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Özbekistan ve diğer Türki cumhu riyetler gibi çok sayıda ülkeden müşteriler gelecek. Fuar bizlerin ürettiği makine ve otomatların, uluslararası arenada daha fazla yayılmasına fırsat sağlayacak. Böylece ülke miz makine ihracatına büyük katkı sunacak. Fuarın çok verimli geçeceğine inanıyorum.