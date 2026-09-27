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Seçim güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle Esenyurt'taki seçimin iptal edilmesine karar verildi. Olayın ardından salondaki gerginlik sona erdirilmeye çalışılırken, seçimin hangi tarihte yeniden yapılacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi, bugün saat 10.00'da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda başladı. İlçe başkanlığı için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı seçim sırasında taraflar arasında usulsüz oy kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine partililer arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle seçim süreci devam ettirilemedi.

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