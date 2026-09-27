Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı ve işsizlik oranını ise kademeli biçimde yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. İş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan'a Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu eşlik etti.

'İstanbul Havalimanı dünya rekorları kırıyor'

Programda konuşan Bakan Işıkhan, muhalefete yüklenerek, 'Maalesef, millete hizmetten aciz, vizyonsuz ve atıl zihniyetlerin 'buraya uçak inmez' dediği İstanbul Havalimanı, bugün; yılda 80 milyonun üzerinde yolcuyu ağırlayarak Avrupa'da ve dünyada rekorlar kırıyor. Havalimanımız, oluşturduğu büyük ekonomik ve sosyal ekosistemle de Arnavutköy'e de değer katıyor. Havalimanımız, bünyesindeki binlerce işletme ve sağladığı yüz binlerce kişilik istihdamla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Arnavutköy'ü, aynı zamanda önemli bir istihdam merkezi haline getiriyor' ifadelerini kullandı.

'2029'da işsizlik oranını yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz'

Türkiye'de işsizlik rakamlarını yeni istihdam modelleri ile indirmek için çalıştıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, 'Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatı bakımından yeni dönemin eşiğindeyiz. Orta Vadeli Programımızla; önümüzdeki üç yılın hedeflerini ve yol haritasını ortaya koyduk. 2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli biçimde gerileterek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz. Elbette bizim hedefimiz yalnızca istihdamın sayısal olarak artması değildir. Bir yandan yeni iş alanlarının açılmasını desteklerken diğer yandan çalışma hayatımızı geleceğin ihtiyaçlarına hazırlamak zorundayız. İşgücümüzün niteliğini yükseltmek, beceri uyumsuzluğunu azaltmak, gençlerimizin ve kadınların işgücüne katılımını güçlendirmek, yeni nesil çalışma modellerine ve sektörel dönüşümlere uyumu artırmak önümüzdeki dönemin temel öncelikleri arasında yer alıyor. Çünkü artık çok daha hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşme, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve yeni teknolojiler; üretim süreçlerinden mesleklere, iş yapma biçimlerinden ihtiyaç duyulan becerilere kadar çalışma hayatının bütün alanlarını yeniden şekillendiriyor. Bugünün ve yarının rekabetinde yalnızca sermaye, fabrika veya makine yeterli olmayacak. Rekabetin belirleyici unsurları; nitelikli insan kaynağı, teknoloji, yüksek verimlilik ve yenilikçilik olacaktır. Kıymetli iş insanlarımız, biz de politikalarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne daha kolay ulaşmasını, iş arayan vatandaşlarımızın ise sahip oldukları becerilere uygun işlerle daha hızlı buluşmasını sağlayacak mekanizmaları güçlendiriyoruz' şeklinde konuştu.

'Ürettiğimiz değerleri hem Avrupa'ya hem de Anadolu'ya en hızlı şekilde ulaştırabiliyoruz'

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise ilçenin ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, 'İlçemiz bugün, üretim, ticaret, lojistik ve istihdam ekseninde ulusal kalkınma hedeflerimize rehberlik eden çok önemli bir konuma sahip. Gerek önümüzdeki resmi veriler gerekse sahadaki somut gerçekler potansiyelimizi çok net bir şekilde bizlere gösteriyor. Bugün, ilçemiz 22 milyon metrekarelik sanayi alanı, 200 bin üzerinde istihdam gücü, bine yakın işletmesi ve 22 milyar dolarlık yıllık cirosu ile dev bir üretim üssü. 11 milyar dolarlık ihracat hacmi ile Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 5'ini tek başına Arnavutköy karşılıyor. Sahip olduğumuz üretim potansiyeli ilçemizin stratejik konumu sayesinde bugün sınırları aşarak doğrudan dünyaya bağlanıyor. Dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı hemen yanı başında yer alan ilçemiz, stratejik konum, hava kargo taşımacılığı ve güçlü lojistik altyapısı sayesinde iş insanlarımızın küresel pazardaki rekabet gücünü önemli ölçüde artırıyor. Buna ek olarak Kuzey Marmara Otoyolu bağlantımız sayesine ürettiğimiz değerleri hem Avrupa'ya hem de Anadolu'ya en hızlı şekilde ulaştırabiliyoruz' diye konuştu.

'Meslek eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde hayati bir rol oynuyor'

Arnavutköy'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının vizyonu ve desteğini önemsediklerini ifade eden Candaroğlu, 'Sayın Bakanımızın öncülüğünde bakanlığımızın hayata geçirdiği aktif iş gücü programları, istihdam teşvikleri ve iş dünyasının omuzlarındaki yükü hafifleten reformlar ilçemiz sanayisinin büyümesinde en büyük itici güçlerden bir tanesi. Özellikle İş-Kur iş birliği ile hayata geçirilen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları sanayicimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde hayati bir rol oynuyor' dedi.