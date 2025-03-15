Yapılan düzenleme ile askeri öğrenciler, artık öğrenim gördükleri bölümleri veya yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek ve yatay geçiş yapamayacak. Yeni yönetmelikte, "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar." ifadesi yer aldı.

Ayrıca yönetmelik ile Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri de mezuniyet tarihleri olarak belirlendi.

Bu yeni düzenleme ile askeri öğrenim sisteminin daha disiplinli ve planlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Askeri öğrencilerin belirlenen kurallar çerçevesinde eğitimlerini tamamlamaları, askeri kariyer planlamalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacak.