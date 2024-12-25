İşveren Desteği Artırıldı

İşverenlerin yükünü hafifletmek adına verilen destek de artırıldı. 2024’te 700 TL olarak uygulanan işveren desteği, bu yıl 1.000 TL’ye çıkarıldı. Ancak toplam maliyetin 30 bin TL’yi aştığı bir tabloda bu desteğin yeterli olup olmayacağı tartışma konusu.

Net Maaş Hesabı: İşçinin Cebine Giren Ne Kadar?

Brüt maaşı 26.005 TL olarak açıklanan asgari ücretin net hesabı şöyle:

SGK Primi (%14): 3.640 TL

3.640 TL İşsizlik Sigortası Primi (%1): 260 TL

260 TL Toplam Kesintiler: 3.900 TL

3.900 TL Net Asgari Ücret: 22.104 TL

İşverene Maliyet: Dengeyi Kurmak Zorlaşıyor

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise brüt maaş üzerinden yapılan ek ödemelerle hesaplanıyor:

Brüt Asgari Ücret: 26.005 TL

26.005 TL SGK İşveren Payı (%15,5): 4.031 TL

4.031 TL İşveren İşsizlik Sigortası Primi (%2): 520 TL

520 TL Toplam Maliyet: 30.556 TL

Dolarla Asgari Ücret: Tarihi Rekor

Döviz kuru üzerinden hesaplandığında, asgari ücret tarihinde ilk kez 600 dolar sınırını aşarak 628 dolara ulaştı. Bu rakam, dolar bazında asgari ücrette rekor olarak tarihe geçti.

“Dengeli ve Ölçülü” Politikalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli bir artış yapıldığını belirtti. Ancak işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, karar toplantısına katılmayarak bu denge politikasına katılmadığını dolaylı yoldan ifade etmiş oldu.

Ekonominin Genel Tablosu

Artış, asgari ücretli için cebe giren paranın artışı anlamına gelirken, işveren cephesinde ciddi bir maliyet yükü doğurmuş durumda. İşçi kesimi, alım gücündeki gerilemeden şikayet ederken, işverenler maliyet baskısının rekabet gücünü azaltmasından endişeli.

2025 yılına asgari ücretle girerken, bu rakamların ekonominin hangi kesimini daha fazla zorlayacağı, dengelerin nasıl korunacağı ve yüksek enflasyon baskısına nasıl yanıt verileceği önümüzdeki süreçte daha net görülecek.