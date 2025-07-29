Bölgeye özgü kemençe ezgileri ve coşkulu horon komutları eşliğinde suyun içinde horon tepen gençler, doğayla iç içe eğlenceli bir ana imza attı. Cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve binlerce beğeni ile yorum topladı.

Suyun içinde ritmik adımlarla horon oynayan gençler, Karadeniz kültürünün neşesini ve doğaya olan bağlılıklarını adeta suyla harmanladı. Takipçiler tarafından “Karadeniz’in su üstü horonu” olarak nitelendirilen bu renkli görüntüler, hem izleyenleri gülümsetti hem de bölgenin kültürel zenginliğine dikkat çekti.

Doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle öne çıkan Hatila Milli Parkı, bu kez gençlerin enerjisiyle canlandı. Görüntüler, Karadeniz insanının doğa ile kurduğu samimi bağı bir kez daha gözler önüne serdi.