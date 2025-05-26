Türk Yatırımcılar İçin Önemli Hak: 6 Daireye Kadar Mülk Edinme İmkanı

KKTC’de artık Türk yatırımcıların 6 daireye kadar mülk satın alma hakkı bulunuyor. Artukoğlu, “Kıbrıs, hukuki altyapısını sadeleştirirken, yabancı yatırımcıyı teşvik eden önemli adımlar atıyor. Bu yeni düzenlemeler, Türk yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle doğru projelerde yer almak isteyenler için kritik bir eşik yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

SOA Arsa ile Değere Dönüşen Yatırımlar

SOA Holding’in yatırım alanındaki kolu SOA Arsa’nın sadece arsa alım-satımıyla kalmayıp, proje geliştirme süreçlerine de aktif katılım sağladığını belirten Artukoğlu, “Eskiden sadece arsa yatırımı yapıyorduk. Şimdi ise bu arsaları konut ve ticari projelere dönüştürerek yatırımcılarımıza hazır, katma değerli projeler sunuyoruz. Yatırımcılarımıza uzun vadede değer yaratacak fırsatlar sunmak bizim önceliğimiz.” dedi.

Yeni Düzenlemelerle Yatırım Süreçleri Daha Güvenli ve Şeffaf

2025’te yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin yatırımcılar için birçok konuda netlik sağladığını dile getiren Artukoğlu, “6 daireye kadar alım hakkı, bakanlar kurulu onayıyla hızlandırılan işlemler, tapu kaydı ve güvenlik soruşturması zorunluluğu, kolay ikamet izni, işlem maliyetlerinde şeffaflık gibi uygulamalar yatırım süreçlerini daha öngörülebilir ve güvenli hale getirdi. Ayrıca, 10 milyon Euro üzeri yatırımlar için büyük ölçekli arazi edinme hakkı tanındı. Bu, kurumsal yatırımcılar için Kıbrıs’ta büyük projelere kapı aralıyor.” dedi.

Kıbrıs’ın Stratejik Konumu ve Sürdürülebilir Getiri Potansiyeli

Kıbrıs’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kesiştiren stratejik bir konumda olduğuna dikkat çeken Artukoğlu, bölgenin sunduğu ekonomik avantajların uzun vadeli kazançlar sağladığını ifade etti: “Döviz bazlı kira gelirleri, vergi teşvikleri ve yatırımcı dostu yasalar Kıbrıs’ı cazip kılıyor. SOA Holding olarak biz de bu potansiyele inanıyor, bölgenin geleceğine güvenle yatırım yapıyoruz.”

Yatırımcılar için Kıbrıs, yeni yasal düzenlemeler ve stratejik konumuyla dikkat çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor. SOA Holding, bu avantajları yatırımcılara aktarma ve onları değer yaratacak projelerle buluşturma misyonunu sürdürüyor.