Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal destek sağladıkları ve bu yapıların para transferlerini elektronik ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Şüpheliler hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak" ve "bahis kanununa muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Savcılık, tüm şüpheliler hakkında tutuklama talebinde bulundu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilen dosya kapsamında 11 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılma kararı alındı.

Soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor. Yetkililer, yasa dışı bahis gelirlerinin takibi ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla benzer operasyonların süreceğini belirtiyor.