Firmaların belirlenen tarifelere uygun bilet satışı yapıp yapmadığını kontrol eden Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, "Tüm tedbirlerimizi aldık, şu an fiyatlar normal seyrinde" dedi.

Antalya'da Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs terminalinde yolcu yoğunluğu artarken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen fiyat tarifelerine uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi. Ekipler, otobüs firmalarının gişelerinde satışa sunulan bilet fiyatlarını tek tek sorgularken, belirlenen tarifenin üzerinde satış yapılıp yapılmadığını inceledi. Denetimlerde ayrıca otogar içerisinde faaliyet gösteren gıda reyonlarında fiyat etiketi bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.



"Şu an fiyatlar normal seyrinde"

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Ulaştırma Bakanlığımızın fiyat tarifesi var. Otogar işletmelerinde bu tarifelere uyulup uyulmadığını, gıda reyonlarında fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Fahiş fiyat olduğu zaman, eğer biletlerinde fahiş fiyat varsa onu Ulaştırma Bakanlığı'na gönderiyoruz, onlar gerekli cezai işlemleri uyguluyorlar" dedi.

Vatandaşların fahiş fiyatla karşılaşmaları halinde şikayetlerini iletebileceğini ifade eden Özşahan, "Vatandaşlarımız fahiş fiyatla karşılaşırsa CİMER, mail, telefon aracılığıyla bize ulaşabilirler. Bize gelen şikayetlerin hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın gittikleri güzergahta ekiplerimiz varsa arkadaşlarımızla buluşturuyoruz, hepsi sonuca ulaşıyor" diye konuştu.

Bayram öncesi gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Özşahan, "Tüm tedbirlerimizi aldık, şu an fiyatlar normal seyrinde. Eğer fahiş fiyat uygularlarsa cezai müeyyide ile karşılaşacaklarını biliyorlar" ifadelerini kullandı.