Soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, başvurunun ardından Muhittin Böcek’in Antalya Adliyesi’ne getirildiği ve burada savcılık tarafından yeniden ifadesinin alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmazken, gelişme Antalya siyasetinde geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma dosyasında daha önce de dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Aynı kapsamda adı geçen Gökhan Böcek’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturmada etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Son iddialarla birlikte gözler yeniden Antalya’daki soruşturma sürecine çevrildi.