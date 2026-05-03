Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararı doğrultusunda, Zuhal Böcek ile birlikte toplam üç şüpheli 30 Nisan’da emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri yapıldı ve ardından İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, “kara para aklama” suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Diğer iki şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği, Zuhal Böcek hakkında tutuklama kararı verirken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

Soruşturmanın Arka Planı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Muhittin Böcek hakkında “rüşvet” verildiği iddialarına dayanıyor. İddialara göre, Böcek’in belediye başkan adaylığı sürecinde usulsüz mali ilişkiler kurulduğu öne sürülüyor.

Bu kapsamda başlatılan soruşturmada, finansal hareketlerin incelenmesiyle birlikte bazı isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Zuhal Böcek’in de bu süreçte şüpheliler arasında yer aldığı ve mali bağlantılar nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği ifade ediliyor.

Yetkililer, dosyaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.