Asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve turizm sektöründe kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlere 70 ekip ve 150 personel katıldı. Uygulama kapsamında 602 günübirlik konaklama tesisi ile 20 araç kiralama firması kontrol edildi.

Denetimlerde, Kimlik Bildirme Sistemine anlık veri göndermediği belirlenen 3 işletmeye cezai işlem uygulanırken, kayıtsız araç kiralama yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Yetkililer, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte hem turist güvenliğini artırmak hem de sektörün daha şeffaf ve kayıtlı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.