Mülkiye Başmüfettişi’nin tevdi raporu, bilirkişi raporu ve KOM ekiplerinin yaptığı araştırmalar doğrultusunda Antalya, Adana ve Ankara’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Y.’nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütüldüğü bildirildi.

Raporlar ve KOM araştırmaları doğrultusunda operasyon düzenlendi

Soruşturma kapsamında Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu, bilirkişi raporu ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, ANSET tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlükler tespit edilirken, bu usulsüzlüklerde yetkili olduğu değerlendirilen kişiler ile aralarında suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla para geçişleri bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik geçtiğimiz günlerde de işlem yapılmıştı.

Bu kapsamda aralarında Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in de bulunduğu 35 kişiye yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, operasyon sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanmış, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 13 kişi ise serbest bırakılmıştı.

24’ü ihale süreçlerinde görevli, 1’i şirket sahibi

Soruşturmanın devamında bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, söz konusu ihalelerde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatında görev alan kişilerin tespit edildiği bildirildi. Raporda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda, 14’ü Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1’i Keçiören Belediyesi bünyesinde memur olmak üzere ihale süreçlerinde görev alan 24 kişi ile ihalelere usulsüz teklif verdiği belirlenen 1 şirket sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda toplam 25 şüpheliye yönelik Antalya ile birlikte Adana ve Ankara illerinde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında A.Ş., E.M., E.K., E.A., E.D., H.Ö., E.F., H.A., H.M.A., M.K., M.K., O.A., O.Y., O.Ş., O.N., A.Ö.İ., S.D., T.K., T.T.T., T.A.Ö., V.C.C., Y.B.A., Y.T., Z.I.Ç. ve Ç.A. olmak üzere 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Y.’nin de bulunduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.