Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen 'World's Best Bank Awards 2026'da dünya genelinde 150'den fazla ülke ve bölgedeki bankalar; kârlılık, büyüme, stratejik vizyon, inovasyon kapasitesi ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt verme becerisi gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Garanti BBVA, bu kapsamlı değerlendirme sonucunda Türkiye'nin en iyi bankası unvanını elde ettiğini duyurdu.

"Hem ülkemiz hem de müşterilerimiz için değer oluşturmayı sürdürüyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Böylesine saygın bir programda Türkiye'nin en iyi bankası seçilmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül; güçlü finansal performansımızın, sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın ve müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi deneyimin bir yansıması. Türk lirası kredilerdeki lider konumumuz, kredi kartları ve tüketici finansmanındaki öncü rolümüzle ekonomiye değer oluşturmayı sürdürüyoruz. 30 milyonu aşan müşteri tabanımız ve 18 milyonu aşan aktif mobil müşterimizle, dijital bankacılığı büyüme stratejimizin merkezine alıyoruz. Perakende satışlarımızın yüzde 89'unu dijital kanallar üzerinden gerçekleştiriyor olmamız, bu dönüşümün en somut göstergelerinden biri. Tüm bu dönüşümü, müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alan Radikal Müşteri Perspektifimiz doğrultusunda; empati, kişiselleştirme ve akıcı deneyim odağıyla şekillendiriyoruz. Yapay zekâ ve veri odaklı teknolojilerle müşteri deneyimini ve iş yapış şekillerimizi dönüştürmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirliği büyümenin temel itici gücü olarak konumlarken, 2018-2029 dönemi için belirlediğimiz 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Kadın girişimcilere sağladığımız finansman desteğiyle kapsayıcı büyümeye katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. ‘Birlikte Yaparız' diyerek çıktığımız bu yolda, ülkemiz ve müşterilerimiz için değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz."