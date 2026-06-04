Medeni Kanun'da yer alan ve boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemenin iptaliyle birlikte, aile hukuku alanında ve nafaka sürelerinde yeni bir dönemin kapısı aralandı. Kararın gerekçesi ve bundan sonra uygulanacak yeni sisteme ilişkin detaylar büyük bir merakla bekleniyor.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi içeriğinde, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmü belirtilmiş.

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