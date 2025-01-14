Yapay Zeka ile Oluşturulan Yangın Görüntüleri

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yangınların yapay zeka ile oluşturulmuş sahte görüntüler olduğunu iddia etti. Örneğin, Hollywood yazısının yandığını gösteren bazı videoların, yapay zeka destekli araçlarla oluşturulduğu ve gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Türk Sanatçılardan Tepkiler ve Gerçeklik Kontrolleri

Amerika'da yaşayan bazı Türk sanatçılar, yangınların gerçekliğini sorgulayan videolar paylaşmaya başladı. Örneğin, şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'taki yangınların kendisine uzak bir bölgede olduğunu ve şehirde herhangi bir yangın veya duman olmadığını belirten bir video paylaştı.

Komplo Teorileri ve Gerçekler

Yangınlarla ilgili olarak, bazı komplo teorileri de gündeme geliyor. Örneğin, yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı veya belirli gruplar tarafından manipüle edildiği yönündeki iddialar, uzmanlar tarafından asılsız olarak değerlendirildi.

Yangınların gerçekliği ve büyüklüğü konusunda çeşitli iddialar ve komplo teorileri olsa da, resmi kaynaklar ve uzmanlar, yangınların gerçek ve büyük bir felaket olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, güvenilir kaynaklardan alınan bilgilerle hareket etmek ve dezenformasyona karşı dikkatli olmak önemli.