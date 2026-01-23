Şirket, Ekim 2025’te yaklaşık 14 bin beyaz yakalı çalışanıyla yollarını ayırmıştı. İki ayrı kaynağın aktardığı bilgilere göre, yeni dalgadaki işten çıkarmaların da geçen yılkiyle benzer sayıda olması öngörülüyor.

Toplamda 30 bin kişiyi kapsayan bu süreç, Amazon’un kurumsal çalışanlarının yaklaşık %10’una karşılık geliyor. Bu da, şirketin 30 yıllık tarihinde gerçekleştirdiği en büyük işten çıkarma olarak kayda geçecek. Amazon, 2022 yılında da 27 bin çalışanını işten çıkarmıştı.

Hangi Birimler Etkilenecek?

Kaynaklar, işten çıkarmalardan özellikle şu birimlerin etkileneceğini belirtiyor:

Amazon Web Services (AWS)

Perakende

Prime Video

İnsan Kaynakları

Ancak sürecin kapsamı ve birimler bazındaki dağılımın henüz netleşmediği ifade ediliyor.

CEO Jassy: “Asıl Sorun Kültür”

Amazon, Ekim ayındaki işten çıkarmaları yapay zekâ kullanımının artışıyla ilişkilendirmiş, çalışanlara gönderilen notta yapay zekâyı “internet sonrası en büyük teknolojik dönüşüm” olarak tanımlamıştı.

Buna karşın CEO Andy Jassy, üçüncü çeyrek bilanço toplantısında yaptığı açıklamada, küçülmenin ne finansal nedenlerden ne de doğrudan yapay zekâdan kaynaklandığını söyledi. Jassy, asıl problemin Amazon’un fazla bürokratik hale gelen şirket kültürü olduğunu vurguladı.