Halka arzın, şirketin en önemli dönüm noktalarından biri olacağını ifade eden Altınkılıç Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altınkılıç, “Şirketimizin finansman ve rekabet gücüne güç katacak olan bu halka arz, aynı zamanda kapasitemizi ve teknolojimizi ileriye taşıyacak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız yatırımlarımız için de kaynak oluşturacak. Yolumuza daha kurumsal bir yapıyla ve daha kararlı adımlarla devam etmemizin önünü açacak” dedi.

Türkiye’de endüstriyel olarak kefirin ilk üreticisi Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. halka arz ediliyor. Deniz Yatırım liderliğinde 29 – 30 Mayıs 2024 tarihlerinde Borsa’dan talep toplama ve satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda pay başına birim fiyat 22,98 TL olarak belirlendi. Gerçekleşecek arza “ALKLC” koduyla katılım sağlanabilecek. Halka arzda Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 78 milyon 115 bin TL’den 112 milyon TL’ye artırılması planlanıyor. 33 milyon 885 bin TL nominal değerli paylar, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek. Borsa’dan talep toplama ve satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak ve halka arz büyüklüğü 778,7 milyon TL olacak. Halka açıklık oranının ise % 30,25 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

Sürdürülebilir büyüme hedefi

Altınkılıç Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altınkılıç, yarım asra yakın tecrübesiyle kaliteli üretim ve sağlıklı ürün vizyonundan ödün vermeden büyüyen Altınkılıç’ın Türkiye’nin ilk endüstriyel kefir üreticisi ve ülkemizin önde gelen peynir markalarından biri olduğunu söyledi. Altınkılıç’ın halka arzının, şirketin en önemli dönüm noktalarından biri olacağını ifade eden Kemal Altınkılıç, “Şirketimizin finansman ve rekabet gücüne güç katacak olan bu halka arz, aynı zamanda kapasitemizi ve teknolojimizi ileriye taşıyacak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız yatırımlarımız için de kaynak oluşturacak. Yolumuza daha kurumsal bir yapıyla ve daha kararlı adımlarla devam etmemizin önünü açacak” dedi.

Yıllık kapasitesi 65 bin tonun üzerinde

Altınkılıç markasının Çanakkale Ezine ve Balıkesir Gömeç’te iki üretim tesisine sahip olduğunu anlatan Kemal Altınkılıç, “24 bin 593 metrekare arsa üzerine kurulu 8 bin 604 metrekare kapalı alana sahip olan Ezine tesisimizde sade, meyveli ve laktozsuz kefirler, kefirli yoğurt, olgunlaştırılmış inek peyniri, Ezine (koyun) peyniri, tulum peyniri, otlu peynir, taze beyaz peynir (feta tipi fresh peynir) üretimi gerçekleştiriyoruz. Ezine fabrikamızda tüm ürünler için tek vardiyada günlük 96 ton süt işleme kapasitemiz mevcut” dedi. Gömeç tesisinin ise 5 bin 367 metrekare alan üzerinde 2 bin 40 metrekare kapalı alana sahip olduğu bilgisini veren Altınkılıç, “Eski kaşar peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, otlu peynir, Ezine peyniri ve taze kaşar üretimi yapılan Gömeç tesisimizin günlük 92,2 ton süt işleme kapasitesi bulunuyor. İki tesisimizin toplam yıllık süt işleme kapasitesi ise 65 bin tonun üzerinde” diye konuştu.



2023 hasılatı 1,85 milyar TL

Altınkılıç’ın Ezine Tesisi’nde bir Ür-Ge merkezi ile İstanbul’da şirket merkezinde ve Ezine Tesisi’nde 2 adet lojistik merkezi bulunduğunu da vurgulayan Kemal Altınkılıç, bu lojistik merkezleri üzerinden ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı noktalara dağıtımını gerçekleştirdiklerini anlattı. Altınkılıç ürünlerinin satış ve pazarlama organizasyonunun büyük bir bölümünü kendi bünyelerinde yaptıklarını dile getiren Kemal Altınkılıç, “Ulusal zincir marketler, yerel market zincirleri, ev dışı tüketim kanalı, hotel, restoran, kafe, hastane zincirleri, tekli noktalar, toptan satış kanalları ve özel şirketlere hem doğrudan hem de distribütörleri ile 50 binden fazla noktada ürünlerimizi tüketicimizle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu. Toplam satışların küçük bir bölümünü oluştursa da Altınkılıç markasının yurtdışı pazarlarda da satışa sunulduğunu kaydeden Kemal Altınkılıç, “Balkan ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Amerika kıtasında çeşitli pazarlara ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi. 2023 yılını başarılı finansal sonuçlarla kapattıklarını açıklayan Altınkılıç, “Geçen yıl 1,85 milyar TL’nin üzerinde satış hasılatı elde ettik. Brüt kârımız 510 milyon TL’nin, dönem kârımız ise 55 milyon TL’nin üzerine çıktı” açıklamasında bulundu.

İki yeni fabrika yatırımı

Önümüzdeki dönemde Altınkılıç’ın teknolojisini ve kapasitesini artıracak yeni yatırımları hakkında bilgi veren Kemal Altınkılıç şunları kaydetti: “Çanakkale’de Ezine OSB’de 40 bin metrekare ve Balıkesir’de Burhaniye OSB’de de 17 bin metrekare alanda 2 fabrika daha inşa etmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. 83 milyon TL’si gerçekleşen, toplam 150 milyon TL yatırımla hayata geçirmeyi planladığımız Burhaniye OSB yatırımızın, tamamlanma oranı % 55 seviyesine ulaştı. 200 milyon TL yatırımla hayata geçireceğimiz Ezine tesisimizin yapımına ise 2025 yılında başlamayı hedefliyoruz.”

