Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Dünya piyasalarında hızla artan altın fiyatları, hem ons hem de TL bazında Türkiye’de yeni rekorlara imza atıyor. ABD’nin ekonomik durumu, uluslararası siyasi gerilimler ve ticaret politikaları, altının yükselişinde etkili faktörler arasında gösteriliyor.

Başkan Salih Özman, ABD'nin son dönemde Çin, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı gümrük kotalarının küresel piyasada "ticaret-kota savaşı" endişesi yarattığını ve bunun altına olan talebi artırdığını vurguladı. Ayrıca, Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesine yönelik açıklamalarının ve Gazze'deki gerilimi artıracak söylemlerinin altın fiyatlarının yükselişinde etkili olduğunu ifade etti.

ONS ve Gram Altın Rekor Kırdı

Altının ONS fiyatının dünya piyasalarında 2 bin 900 dolara dayandığını belirten Özman, bu artışın Türkiye’de gram altın fiyatlarını da yukarı çektiğini söyledi. İstanbul Altın Borsası’nda 24 ayar gram altının 3 bin 330 TL seviyelerine ulaştığını aktaran Özman, bu fiyatların hem TL hem de ONS bazında yeni rekorlar anlamına geldiğini dile getirdi.

Altın Düşer mi?

Mevcut küresel koşullar altında altın fiyatlarının düşme ihtimalinin olmadığını vurgulayan Özman, “Savaşlar sona erse, Trump Filistin-Gazze söylemlerinden geri adım atsa bile Amerikan ekonomisinin toparlanmadığı sürece altın fiyatlarının düşmesi mümkün değil. 2023-2024 yıllarında yatırımcısına en fazla kazandıran altın, 2025 yılında da en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı olmaya devam edecek” dedi.

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altının, küresel risklerin artmasıyla daha fazla değer kazanacağı öngörülüyor. Uzmanlar, yatırımcıların piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.