ABD'deki Gelişmeler Altın Piyasasını Etkiliyor

ABD merkezli gelişmeler, küresel ekonomik yönelim üzerinde belirleyici rol oynamaya başladı. Başkan Trump'ın faizler, enflasyon ve altın üzerinde dolaylı etkileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikledi.

Trump’ın Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi talep etmesi ve görevine son verme tehditleri, piyasalarda belirsizlik algısını güçlendirerek altının cazibesini artırdı.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Ons Altın: Yeni güne 3425 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 3412 dolar, en yüksek ise 3494 dolar seviyeleri test edildi. Şu sıralarda ons altın 3489 dolardan işlem görüyor. Türkiye Sigorta’dan, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde rekor kârlılık

Gram Altın: İç piyasada gram altın, güne 4208 liradan başlangıç yaptı. Gün içindeki hareketlilikte en düşük 4195 lira, en yüksek 4297 lira seviyeleri kaydedildi. Şu an gram altın 4292 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı: Kapalıçarşı’da ise gram altın alış fiyatı 4305 lira, satış fiyatı ise 4362 lira olarak gerçekleşiyor.

Küresel piyasalarla birlikte Türkiye’de de altına olan ilginin artması dikkat çekiyor. Uzmanlar, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini belirtiyor.