Trump’ın daha önce Çin başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik açıkladığı yüksek gümrük tarifeleri, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmişti. Çin mallarına getirilen yüzde 145 oranındaki vergi, altının ons fiyatını 3500 dolar seviyesinin üzerine taşıyarak tarihi bir zirvenin görülmesine neden olmuştu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Trump’ın bazı ülkelerle müzakerelerin sürdüğünü ve Çin ile anlaşma umudunu dile getirmesi, piyasalarda ticaret savaşlarının sona ereceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu gelişme altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı yarattı. ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri ve Hazine Bakanlığı’nın Fed’in faiz indirimine gidebileceği yönündeki sinyalleriyle birlikte ons altın geçen hafta 3220 dolara kadar geriledi. Yurt içinde ise gram altın 4000 TL’nin altını görerek haftayı 4020 TL seviyesinden kapattı.

Fed Toplantısı Bekleniyor

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 1 artışla 3272 dolar seviyesinden açılış yaptıktan sonra gün içinde 3252 dolara kadar gerilese de, yarın başlayacak olan Fed toplantısının etkisiyle yeniden toparlanarak 3319 dolara yükseldi.

Uzmanlar, Fed’in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmasının beklendiğini ancak toplantı sonrası yapılacak açıklamalarda gelecekteki faiz politikalarına dair verilecek ipuçlarının, altının yönünü belirleyeceğini ifade ediyor. Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimi mesajı vermesi halinde ons altında ilk direnç noktası olarak 3359 dolar seviyesi öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3237, 3209 ve 3151 dolar seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Gram Altın 4100 TL'yi Aştı

İç piyasada ise gram altın haftaya 4058 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde yükselişini sürdüren gram altın, şu sıralarda 4118 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6731 TL, tam altın 26.805 TL, Cumhuriyet altını ise 26.869 TL seviyelerinde alıcı buluyor.