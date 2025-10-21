Altın fiyatlarında sert düşüş

Küresel piyasalarda günlerce süren rallinin ardından altın fiyatları sert bir düzeltmeye girdi. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın yüzde 2,05 düşüşle 4.266 dolar seviyesine gerilerken, gram altın 5 bin 739 liraya kadar indi. Şu sıralar gram altın piyasada 5 bin 767 liradan, Kapalı Çarşı’da ise 6 bin 153 liradan satılıyor.

Yılın başından bu yana yüzde 60’tan fazla yükselen altın, kısa vadeli kar satışlarının etkisiyle düşüş yaşarken, analistler bu hareketin “sağlıklı bir düzeltme” olabileceğini belirtiyor.

Ons altın 4.400 dolar direncini aşamadı

Geçtiğimiz hafta rekor tazeleyen ons altın 4.400 dolar seviyesini test etmesine rağmen bu kritik direnci geçemedi. ABD-Çin geriliminin azalması, hükümetin kapanma riskinin hafiflemesi ve doların yeniden güç kazanmasıyla birlikte yatırımcıların kar satışları devreye girdi.

Saat 11.38 itibarıyla ons altın 4.266 dolarda, önceki günün zirvesi olan 4.381 dolar seviyesinin oldukça altında işlem gördü.

Dolar endeksi değer kazandı

Altın fiyatlarındaki düşüşte doların güçlenmesi de etkili oldu. Dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftaki düşüşünü tersine çevirerek 97,80’den 98,64 seviyesine yükseldi. Doların değer kazanması, altın gibi dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı yarattı.

Fed faiz indirimleri altını destekliyor

Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve Aralık ayında ek bir indirim olasılığını tamamen fiyatlamış durumda. Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altın için olumlu bir faktör olarak görülüyor. Bu nedenle birçok analist, mevcut düşüşün “uzun vadeli yatırımcılar için fırsat” olabileceğini ifade ediyor.