Spot altın, TSİ 15.00 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 3.391 dolar seviyesine çekilirken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 kayıpla 3.399 dolardan işlem gördü. Yurt içinde ise gram altın 4.405 TL’den alıcı buldu.

Reliance Securities Kıdemli Emtia Analisti Jigar Trivedi, son günlerde yaşanan yükselişin ardından gelen satış baskısına dikkat çekerek, “Kâr satışlarına rağmen fiyatlar hâlâ beş haftanın zirvesine yakın seyrediyor. 3.420 dolar seviyesi güçlü bir direnç noktası olurken, 3.350 dolar ise kritik destek olarak izleniyor” değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump’ın, Avrupa’dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulayacağı yönündeki tehdidi, ticaret cephesinde belirsizlikleri artırırken; Avrupa Birliği yetkilileri, ABD'ye karşı olası misilleme adımlarını masaya yatırıyor.

Diğer yandan yatırımcıların odağında, önümüzdeki hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bulunuyor. Piyasalarda genel beklenti, Fed’in bu toplantıda faizleri sabit tutacağı ve ekim ayında faiz indirimi sürecine başlayacağı yönünde.