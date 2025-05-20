Uzun süredir sürdürülen maaş ve sosyal hak pazarlıklarında sonuç alınamaması üzerine alınan grev kararıyla birlikte fabrikadaki üretim geçici olarak durduruldu. İşçi temsilcileri, teklif edilen maaş zammının yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ve sosyal haklarda beklenen iyileştirmelerin yapılmadığını ifade etti.

Sendika yetkilileri, Alstom yönetiminin işçilerin taleplerine olumlu yaklaşması durumunda müzakere masasına dönmeye hazır olduklarını belirtti. "Amacımız üretimi durdurmak değil, emeğimizin karşılığını almak" diyen sendika temsilcileri, çözüm için diyalog kapısını açık tuttuklarını vurguladı.

Alstom cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, fabrikanın ne kadar süreyle üretim dışı kalacağı belirsizliğini koruyor. Gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.