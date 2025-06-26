“Ödeme sistemleri finansal istikrarın temel bileşenidir”

Konuşmasına, “Ekonominin parasallaşması ve finansal sektör ile bütünleşmesi için ödeme sistemleri altyapısı hayati öneme sahiptir” diyerek başlayan Çakar, güvenli ve verimli ödeme altyapılarının hem yerel hem de uluslararası ticaretin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Sınır ötesi ticaretin artışı, e-ticaretin yaygınlaşması ve FinTech’lerin yükselişiyle birlikte ödeme sistemlerinin daha da geliştiğini söyleyen Çakar, “Ödeme sistemleri yalnızca finansal işlemleri kolaylaştırmıyor; aynı zamanda dijital dönüşümün, kayıtlı ekonominin ve dolandırıcılıkla mücadelenin temel yapı taşlarından biri haline geliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye dijital ödeme altyapısında dünyaya örnek”

Türkiye'nin genç nüfusu, teknolojik altyapısı ve bankacılık sektörünün inovasyona açık yaklaşımı sayesinde ödeme sistemleri alanında güçlü bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Çakar, “Dijital cüzdanlar, gömülü finans çözümleri, servis bankacılığı ve mobil ödemeler sayesinde müşterilere en sürtünmesiz ödeme deneyimi sunuluyor. Bugün e-ticaretin toplam harcamalar içindeki payı %30’un üzerine çıktı” dedi.

“FAST ve TR Karekod önemli birer dönüm noktası”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hayata geçirilen FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminin sektörde büyük kolaylık sağladığını belirten Çakar, sistemin hem bireyler hem de işletmeler için 7/24 anlık para transferine olanak tanıdığını hatırlattı. FAST sistemini destekleyen Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) ve TR Karekod altyapılarının da kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıdığını kaydetti.

“Gelecek dijital ödemelerde”

Önümüzdeki dönemde nakit kullanımının daha da azalacağını, dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşacağını ve biyometrik çözümlerin ödeme süreçlerine entegre olacağını belirten Çakar, “Yapay zeka, büyük veri, blokzincir ve açık bankacılık uygulamaları, ödeme sistemlerinin geleceğini şekillendiren başlıca unsurlar olacak” dedi.

“Tecrübelerimizi bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazırız”

Konuşmasını “Finansal sistemin dijitalleşmesinde, güvenli ve kapsayıcı bir yapı oluşturmak için iş birliğine açığız” diyerek sonlandıran Çakar, Türkiye Bankalar Birliği olarak sektörün gelişmesi ve uluslararası entegrasyonun artırılması adına çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.